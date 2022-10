UP exigeix línies de finançament per al sector

Unió de Pagesos va fer ahir una acció reivindicativa davant de l’edifici que acull els serveis territorials d’Economia i Hisenda a Lleida per exigir línies de finançament amb interessos bonificats per permetin garantir la continuïtat de les explotacions agràries.

El sindicat defensa la importància que el Govern aporti liquiditat al sector per assegurar la continuïtat de moltes explotacions agràries a causa de l’augment «desmesurat» dels costos de producció, sobretot de l’energia, que segons l’organització, s’ha incrementat 77% només en electricitat l’últim any i de matèries primeres. A més, UP hi suma els «greus efectes» derivats de la sequera i gelades, entre altres afectacions climàtiques i meteorològiques, i les conseqüències de la guerra a Ucraïna.

L’organització agrària reclama la signatura d’un conveni entre els departaments d’Acció Climàtica i Economia i Hisenda per tal que la pagesia pugui accedir al finançament i, així, poder fer front a la «difícil situació» dels sectors agraris, que també «necessiten liquiditat per afrontar una nova campanya i per mantenir les explotacions». En aquest sentit, UP reclama préstecs amb interessos bonificats. «Volem seguir fent la nostra funció que és produir aliments per al conjunt de la ciutadania», va dir el coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball.

Préstecs de l’ICF

Fonts de l’ICF han explicat que fa setmanes que estan treballant amb el Departament d’Acció Climàtica l’activació de la línia de préstecs de forma «urgent». En aquest sentit, les mateixes fonts han indicat que el 19 d’octubre es va celebrar una reunió a tres bandes amb representants d’Unió de Pagesos i del Departament on es va posar de manifest la voluntat d’activar els préstecs com a molt tard el 31 d’octubre. L’ICF ha assenyalat que es tracta d’un disseny de préstec «actualitzat a la situació d’enguany».

En relació amb aquest compromís adquirit pel Govern, Unió de Pagesos exigeix «celeritat» a l’hora d’activar aquest finançament i, sobretot, concreció sobre les condicions dels préstecs. «Ja fa massa mesos que se’ns diu la setmana que ve i no arriben»,va dir Caball.

Unió de Pagesos porta mesos reclamant, amb la campanya #LaPagesiaDiuProu, la modificació de la normativa fiscal, social i econòmica per pal·liar l’encariment dels costos de producció, amb un IVA reduït per a tots els béns i serveis necessaris per a la producció que ara no el tenen; l’adequació dels mòduls de l’IRPF i l’increment de les despeses de difícil justificació; el desenvolupament de la doble tarifa elèctrica, un gasoil professional agrari amb el mínim de gravàmens fiscals, i l’eliminació de la tributació il·legal de les construccions agràries en l’IBI, entre altres qüestions.