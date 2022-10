El litre de dièsel supera els dos euros al 44% de les benzineres de la província de Girona

Els conductors veuen com cada dia omplir el dipòsit és més car. Després de la relaxació experimentada durant el passat estiu, el preu dels combustibles torna a repuntar amb força.

El 44% dels assortidors de les comarques gironines ja superen la barrera psicològica dels dos euros per litre de dièsel, segons les dades que recull diàriament el portal especialitzat que té el Ministeri de Transició Ecològica.

Abans d’aplicar el descompte dels 20 cèntims aprovat pel govern espanyol, el preu mitjà per litre de dièsel se situa en 1,973 euros a les gasolineres de la demarcació de Girona. Amb un ventall de preu que oscil·la des dels 1,798 euros, la més econòmica, fins als 2,099 euros.

D’aquesta manera, el preu del gasoil es manté per damunt i cada vegada més allunyat del que marca la gasolina 95, amb una mitjana d’1,754 euros el litre a la província de Girona, més de 20 cèntims per sota del dièsel.

Més de 100 euros per dipòsit

Si es compara amb la situació de fa un any, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasoil A costa actualment uns 108 euros, un 43% més; mentre que en el cas de la gasolina el cost ascendeix al voltant de 96 euros, un 16% més. En el cas del dièsel, a més, la xifra també és més elevada que la que es registrava a l’abril d’enguany, quan l’Executiu de Pedro Sánchez va donar llum verda a l’aplicació del descompte per a alleujar la càrrega que suposa aquesta despesa per a la majoria de llars.

Fonts d’Asetrans, la patronal del transport de Girona, destaquen que cal tenir pulmó financer i els clients han de tenir capacitat per entomar la seva repercussió. Asseguren que «el 100% dels transportistes repercuteixen, però el 90% no pot repercutir el que realment tocaria».

Des de l’Associació Espanyola d’Operadors de Productes Petrolífers (AOP) –la patronal que agrupa les grans energètiques espanyoles- assenyalen que, més enllà de les decisions adoptades per l’OPEP (Organització de Països Exportadors de Petroli) i de la cotització del cru, el principal motiu dels preus tan elevats del gasoil cal buscar-lo en la guerra d’Ucraïna i la retallada als subministraments que arribaven des de Rússia.

A bona part d’Europa no hi ha suficient capacitat de refinament per a substituir les importacions russes o les instal·lacions no estan preparades per a tractar el cru procedent d’altres parts del món, que tenen una composició diferent. Unes circumstàncies que han generat un «coll d’ampolla» que serà difícil de resoldre a curt termini. Així, durant l’estiu, amb el consum en nivells baixos, els preus van caure, però a mesura que s’acosta l’hivern i l’augment de la demanda per a calefacció, el gasoil torna a disparar-se. I encara més ara, davant la proximitat de la data acordada per la UE per a prohibir la importació de petroli per vaixell des de Rússia.