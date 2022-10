Una cinquantena de treballadors de la fàbrica de Nestlé a Girona s'han concentrat a les portes de la planta coincidint amb l'últim dia de negociacions per la deslocalització de la línia de descafeïnat. El sindicat UGT, majoritari al comitè, admet que es negocia «amb una espasa de Dàmocles» al damunt, i que no els queda «més remei» que intentar que la mesura sigui el menys traumàtica possible. No només per als 42 treballadors indefinits, sinó també per als eventuals. El president del comitè explica que intentaran aconseguir millores amb els calendaris laborals i demanar a l'empresa que inclogui els treballadors temporals dins d'una bossa per a futures contractacions. CCOO, per la seva banda, vol intentar prorrogar el període de consultes.

La protesta d'aquest dilluns coincideix amb l'últim dia del període de consultes després que Nestlé anunciés el tancament de la línia de descafeïnat. Una cinquantena de treballadors i representants sindicals de la UGT, CCOO i el CSIF s'han concentrat davant la factoria, amb pancartes on es llegia: 'No al tancament del descafeïnat a la fàbrica Nestlé de Girona' i 'La nostra prioritat, el descafeïnat: Nestlé España deslocalitza al Vietnam'.

El president del comitè, Lluís Parra, admet que no els queda altre remei que intentar minimitzar l'afectació del tancament de la línia, perquè Nestlé no fa marxa enrere amb la deslocalització. De moment, la companyia s'ha compromès a mantenir el sou i la categoria dels 42 treballadors indefinits que se'n veuran afectats, si bé a partir d'ara passaran a fer funcions d'ajudant (a la part de fabricació i empaquetat de les càpsules Dolce Gusto). «Això no ens agrada, però no ens queda cap altra que acceptar-ho», concreta Parra. Sí que el comitè ha demanat, però, que quan hi hagi places vacants en categories similars a les que ocupen ara, l'empresa prioritzi aquests 42 treballadors a l'hora de cobrir-les.

Parra explica que durant la reunió d'aquest dilluns, entre d'altres, es tractaran les discrepàncies referides als calendaris laborals (els de la línia de descafeïnat són diferents dels de la planta de Dolce Gusto) i la situació en què queden els eventuals. D'entrada, el comitè demana que n'hi hagi quatre que passin a fer-se fixes, perquè porten més de nou mesos a l'empresa, i que la resta passin a formar part d'una bossa que tingui prioritat a l'hora de cobrir vacants.

El president del comitè explica que l'objectiu és intentar arribar a un acord «com sigui», perquè l'alternativa que els queda és tornar a la situació inicial després que Nestlé anunciés el tancament del descafeïnat. «Això suposaria reduir sous i categories, i perdre els avenços que hem fet fins ara», concreta Parra. Entre d'altres, per exemple, que l'empresa doni un marge de dos anys als 42 indefinits perquè s'adaptin al seu nou lloc de treball, durant els quals no se'ls acomiadarà.

«Espasa de Dàmocles»

El secretari general de la UGT a comarques gironines, Maxi Rica, admet que s'està negociant «amb una espasa de Dàmocles» al damunt, perquè Nestlé no vol fer marxa enrere amb la deslocalització. «Davant d'això, l'única alternativa és intentar trobar la millor solució per a les seves condicions laborals», subratlla Rica, que insisteix amb la crida que fa el sindicat perquè la línia de descafeïnat no es traslladi al Vietnam.

Per la seva banda, durant la reunió d'aquest matí, CCOO intentarà prorrogar uns dies el calendari de negociacions. El representant del sindicat a la planta, Pablo Esteban, explica que amb aquesta mesura volen intentar «millorar» la situació del personal que es veurà afectat pel tancament del descafeïnat. Sobretot, perquè com assegura Esteban, Nestlé també ha ofert aquestes condicions a treballadors d'altres centres (com La Penilla o Barcelona) que no es veuen afectats per «situacions tan crítiques» com la de Girona. És a dir, l'aplicació de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors, que regula la modificació substancial de condicions laborals.

«A Girona, veiem que avui la situació és o caixa o faixa; però com que des de CCOO tenim evidències que hi ha hagut acords semblants en situacions menys crítiques, volem intentar que s'allargui el període de negociacions per plantejar millores», concreta la secretària general del sindicat a Girona, Belén López. La línia de cafè descafeïnat que Nestlé vol traslladar al Vietnam es va engegar el 1984 i produeix entre 24.000 i 26.000 tones de soluble anuals. El trasllat es farà efectiu el 31 de gener de l'any que ve. Al comitè d'empresa de la Nestlé a Girona hi ha els sindicats CCOO, CSIF, CGT i USOC.