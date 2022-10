El comitè d'empresa de Nestlé Girona ha arribat a un acord amb la multinacional per la deslocalització de la línia de descafeïnat. L'entesa entre les dues parts suposa un canvi de lloc de feina per als 42 treballadors indefinits de la línia i tres amb contracte temporal, però mantenint una gran part de les condicions laborals.

Els 45 treballadors passaran a formar part de l'equip de fabricació de Nescafé o del de packaging de Dolce Gusto. Tots ells treballaran com ajudants, malgrat que mantindran la categoria professional actual, el sou i el calendari laboral.

A més, la plantilla comptarà amb una protecció d'acomiadament de dos anys, en cas que algun dels treballadors no es pugui adaptar al nou lloc de feina, segons expliquen des del comitè d'empresa.

Dels integrants de la plantilla amb contracte temporal, tan sols tres persones seran recol·locades dins de la companyia. Es tracta de tres treballadors amb una antiguitat superior als nou mesos que passaran a tenir un contracte fix. La resta amb contracte temporal passaran a formar part d'una llista de futures contractacions on tindran prioritat.

Els treballadors mantindran el seu calendari malgrat deixar la línia de descafeïnat. A tots ells se'ls respectarà els ponts de Nadal, Reis, Setmana Santa i Fires de Girona que tenien fins al moment.

Des del comitè d'empresa es mostren «satisfets» per l'acord. Destaquen que partien «d'una base molt dolenta on ens volien abaixar el sou i no volien respectar el calendari laboral», però «gràcies a la pressió del comitè hem assolit un bon acord». Tanmateix, el president del comitè, Lluís Parra, destaca que a la línia de descafeïnat «estàvem molt contents» i ara «la feina canviarà moltíssim».

Els treballadors continuen demanant a la multinacional que no deslocalitzi la línia de descafeïnat al Vietnam. «Encara tenim esperances», diu Lluís Parra. Amb l'acord, el comitè desconvoca la vaga prevista i diferents manifestacions i concentracions que s'esperaven en les pròximes setmanes. Tot i això, expliquen que continuaran amb la seva pressió des del Parlament.

La setmana passada es va conèixer que la cambra catalana demanarà la compareixença de la direcció de Nestlé perquè expliqui la deslocalització de la línia de descafeïnat de la fàbrica de Girona a Vietnam, tal com va anunciar el president del comitè d'empresa el passat divendres en una roda de premsa després de reunir-se amb diversos grups parlamentaris. El mateix Lluís Parra detalla que encara no saben quan tindrà lloc aquesta acció, malgrat que esperen que serveixi perquè la companyia faci marxa enrere amb la deslocalització.