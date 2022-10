El director de l'aeroport de Girona, Vicent Pallarès, ha apostat per incentivar tres companyies que ajudin a reactivar la infraestructura. El director ha assegurat que l'aviació està «en un bon moment» perquè moltes companyies tenen capacitat d'incorporar naus «molt ràpidament». Pallarès ha posat d'exemple Volotea, una companyia amb «una gran capacitat de créixer» a l'Estat en aeroports secundaris. El director també aposta per Wizzair, que és «similar a Ryanair» però amb una forta presència al mercat de l'est i Ryanair també té un pla d'adquisició de noves. Per altra banda, el professor de la UdG, José Antonio Donaire, ha avisat que d'aquí a deu anys els bitllets d'avió podrien ser «entre dues i tres vegades» més cars.