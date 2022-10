La dotzena edició del Fòrum FemCAT va tenir alguns directius d’empreses gironines com a protagonistes i van coincidir en la necessitat de reclamar una fiscalitat que s’adapti als objectius estratègics en sostenibilitat. En cas contrari, denuncien que «és més difícil que les iniciatives sostenibles impulsades puguin ser rendibles a mitjà i llarg termini».

Va ser una de les idees llançades en la taula rodona del Fòrum, on les empreses gironines Kave Home i LC Paper van exposar als seus casos d’èxit, al costat de Fluidra, també amb una forta presència a la província. Sota el paraigua del propòsit com a clau de l’èxit, van debatre com la tecnologia, l’eficiència o la sostenibilitat poden ajudar no només a què l’empresa es diferenciï i sobrevisqui sinó que també a maximitzar els seus beneficis.

Per a Francesc Julià, managing director de Kave Home (amb seu a Sils), «el propòsit de l’empresa ha de ser profund i transformador per crear sistemes que responguin a les noves necessitats i que no només busquin rendibilitat sinó també impacte». Julià va explicar que el sector del moble és dels que genera més residus i, per això, el disseny de Kave Home «se centra en la perdurabilitat, en aconseguir que els nostres mòduls puguin ser reacondicionats i tenir de 4 a 5 vides».

El cas de la garrotxina LC Paper és el cas d’una empresa familiar que ha sobreviscut i ha trobat nínxol de mercat, en un entorn molt competitiu de grans empreses, gràcies a ser pioners en l’aposta per la sostenibilitat i els productes ecològics. «Som la primera empresa Bcorp de paper, formem part d’un entorn d’economia circular, som extremadament electro-intensius i estem treballant per disminuir al màxim la petjada de CO2» va destacar Pau Vila, general manager de la companyia paperera.

De la seva banda, Eloi Planes, president executiu de Fluidra, va alertar que incorporar el propòsit en l’estratègia de l’empresa no és optatiu. En concret, Planes va defensar que la sostenibilitat ha d’estar present, de manera transversal, a l’organització «per convicció, per coacció (normativa europea) i per conveniència (exigències dels proveïdors, dels clients i del mercat)».

Les tres empreses han coincidit en la importància del propòsit per a la creació i retenció de talent. «Les noves generacions són molt conscients de la importància d’una empresa amb impacte positiu per la societat i ho tenen molt en compte a l’hora de triar on treballar».

Josep Maria Coll, professor d’Estratègia, Sostenibilitat i Innovació d’EADA Business School, va recalcar que «les empreses saben que el seu rol dins la societat és fonamental. El propòsit és la llavor que les fa reflexionar sobre què poden aportar al seu entorn».