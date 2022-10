El nombre d'aturats a les comarques gironines ha caigut en 4.500 persones durant l'últim trimestre, segons indica l'EPA. Entre el juliol i el setembre hi havia 29.300 persones a l'atur, mentre que en el segon n'hi havia 33.800. A més, en comparació amb l'any passat, la demarcació mostra signes més clars de recuperació. Si aquest tercer trimestre hi havia 29.300 persones sense feina, durant el mateix període de l'any passat n'hi havia 43.800, això suposa una caiguda de 14.500 persones.

Malgrat tot, la taxa de l'atur ha crescut aquest últim trimestre en comparació amb l'anterior. Concretament ha pujat un 0,19 i se situa en els 12,67 punts (el segon trimestre era de 12,48%). Això es pot explicar per la davallada en la població activa a la demarcació. Si bé durant el segon trimestre hi havia 408.900 persones dins del mercat laboral, en el tercer n'hi havia 404.800 (són 4.100 menys).

La bona notícia arriba, una vegada més, amb la comparativa interanual. En el tercer trimestre del 2021 l'EPA indica que hi havia una taxa d'atur del 14,57%. Això suposa un 1,9 més de la registrada durant els últims tres mesos d'aquest 2022.

300 llocs nous de treball

Durant l'últim trimestre també s'han generat nous llocs de treball, tot i que la comparativa global és estable en comparació amb el trimestre anterior. De fet en els últims tres mesos s'han generat 300 llocs de feina nous, arribant als 375.500 ocupats. En aquest sentit, la comparació interanual també mostra una clara recuperació de l'economia gironina després de la pandèmia. En el tercer trimestre de l'any passat hi havia 360.900 ocupats, 14.600 menys que ara.

En aquesta generació de llocs de feina, el sector serveis hi ha tingut un paper clau. La mostra és que entre el juliol i el setembre s'han creat 2.100 places respecte al trimestre anterior. Aquest sector és el que més llocs de feina genera a la demarcació i el 72,3% dels treballadors de la demarcació hi tenen la feina.

En segon lloc, el sector que ha generat més ocupació és el de l'agricultura. La recollida de fruita i la verema dels camps i vinyes gironins ha generat 1.800 places de feina en l'últim trimestre. Per contra, les indústries n'han destruït 1.300 i la construcció 2.300 més.

Per últim, en la comparativa de llocs de feina interanual, tots els sectors sumen més treballadors que l'any passat. El sector serveis és el que més ha crescut, sumant 10.100 llocs nous en comparació amb el tercer trimestre del 2021, segons dades de l'INE. A continuació hi ha l'agricultura, que ha sumat 3.500 places respecte el mateix període del 2021. A la cua hi ha la indústria (700 llocs nous) i la construcció (300).