L'encariment del finançament ha provocat que les famílies gironines hagin de fer un major esforç financer per a la compra d’un habitatge en haver de dedicar el 26,9% dels ingressos familiars, respecte del 24,1% que necessitaven fa un any. Són dades d’un estudi publicat per idealista realitzat creuant els preus de venda del setembre de 2022, els costos financers i l’estimació d’ingressos familiars.

Només quatre capitals exigeixen un esforç superior al terç dels ingressos per a comprar un habitatge. Barcelona, amb el 49,7%, és la que més recursos familiars absorbeix, seguida per Sant Sebastià (46,8%), Madrid (41,3%) i Bilbao (37,3%). A continuació se situen Palma, que es troba just en el límit (33,3%) que recomanen els experts, Cadis (31,9%), Vitòria (30,3%), Ceuta (29,7%), Màlaga (27,8%) i Pamplona (27,8%). Els lloguers es frenen Un altre estudi immobiliari, en aquest cas del portal Fotocasa, apunta un canvi de tendència en el mercat de lloguer d’habitatge. Tot i que els preus encara són més elevats que fa un any, en el tercer trimestre han experimentat un lleuger retrocés respecte el segon. Segons l’informe, el preu mitjà se situa en 10,9 euros per metre quadrat al mes, el que suposa un descens del 2% respecte al segon trimestre. El preu de les rendes dels pisos de lloguer a les comarques gironines és el segon més elevat de Catalunya després del de Barcelona (15,5 euros per metre quadrat al mes), i molt superior al que es paga a Tarragona (8,9) i Lleida (7,2).