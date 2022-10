CCOO va denunciar ahir mala praxi en la contractació de monitors per a cobrir l’hora de lleure durant les tardes de setembre. El sindicat va donar veu a un testimoni que va denunciar que la seva filla de 19 anys va estar treballant com a monitora del 8 al 30 de setembre en una escola gironina «sense contracte ni haver estat donada d’alta a la Seguretat Social». «L’empresa responsable del servei (MM Extraescolars) li assegurava que estava donada d’alta quan, en realitat, no ho estava», va lamentar el pare, que va afegir que «li han fer un contracte a posteriori». En ser contactada per aquest diari, l’empresa va preferir no fer declaracions. Amb el suport de CCOO, la família ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball però alerten que hi poden haver «molts més casos»: «Animem als afectats a denunciar-ho». A més, el sindicat també va alertar que els monitors haurien cobrat entre un 8% i un 10% menys del previst.