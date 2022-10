La Federació de Comerç de la Selva ha estat reconeguda com a millor iniciativa col·lectiva per la campanya ‘Apropem el Comerç’, en la 22a edició dels Premis Nacionals de Comerç. L’acció, que vol impulsar el comerç de proximitat entre el col·lectiu més jove, es va materialitzar gràcies al treball conjunt de les associacions de comerciants d’Arbúcies, Breda, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Sils i Vidreres.

En paral·lel, tres comerços gironins han estat distingits amb el Premi Nacional d’Establiments Comercials Centenaris. Es tracta de la Joieria Ferrer de Figueres, la Fleca Pastisseria La Selvana de Cassà de la Selva i la Pastisseria Frigola de Lloret de Mar. Per la seva banda, l’establiment barceloní de venda i reparació de pianos Jorquera Pianos ha rebut el Premi Nacional de Comerç 2021; el Premi al Comerç més Innovador l’ha rebut la botiga vigatana especialitzada en tòfona per Noir et Blanc; el Premi al Comerç més Sostenible ha estat per a l’establiment barceloní de venda d’aliments de producció ecològica Vida Meva; i també s’ha fet un reconeixement a títol pòstum per al creador de Torrons Vicens. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, sosté que «el teixit comercial ens ajuda a enfortir els vincles comunitaris i la cohesió social i això és impagable».