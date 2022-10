«La innovació en el sector farmacèutic neix a les start-ups»

Han aconseguit capgirar els números. Com es fa?

El primer pas va ser establir un pla estratègic. Era una companyia que tenia endeutament i un compte de resultats amb moltes dificultats. El president tenia molt clar que volia liderar una empresa amb propòsit mediambiental i social i Ferrer era una farmacèutica clàssica. Vam treballar financerament per ser rendibles perquè si la primera sostenibilitat, l’econòmica, no existia, ens podíem oblidar de la resta, no hi havia projecte. Vam decidir focalitzar el negoci farmacèutic en els productes propis i no en les llicències. És a dir, apostar per les nostres pròpies filials i no dependre tant dels partners. Ens vam anar desprenent d’aquesta part del negoci per quedar-nos amb allò que realment volem ser: una empresa farmacèutica molt especialitzada i molt enfocada als productes d’àmbit neurològic i pneumològic hospitalari.

Per què aquestes dues àrees i no altres?

Havíem de triar entre les diferents especialitzacions que tenia la casa. Tampoc n’hi havia tantes. Els dos productes de més facturació de la companyia estan en aquests dos àmbits hospitalaris. Segurament, també podríem haver incorporat alguna cosa de l’àmbit cardiovascular o del dolor, on teníem certa experiència, però al final cal apostar per alguna cosa.

Per què eliminar? No es pot fer tot?

El món farmacèutic és molt, molt exigent des del punt de vista del coneixement. Si no apostes, no seràs mai res. Les companyies de la nostra mida no poden estar en moltes coses, han de decidir. Cada vegada més, la innovació no surt de les grans companyies, neix a les start-ups que arrisquen i incorporen un know-how molt específic en alguna cosa. Quan el desenvolupen, ve el gran grup i el compra. Nosaltres som encara relativament petits, sobretot al panorama internacional.

Aleshores, es deixarien absorbir per una gran multinacional?

No. La feina dels darrers anys és per posicionar-nos bé i poder competir a les dues àrees d’especialització escollides. Això ha ajudat a reduir moltíssim el deute i millorar el compte de resultats. Fa dos anys que el tema financer no ens preocupa ni a nosaltres ni als bancs. Cada any millorem i això ens dóna més recursos per continuar invertint en R+D, per adquirir algun producte concret o per dedicar-lo a projectes socials i mediambientals. Especialitzar-nos ha repercutit positivament en l’R+D i ens ha permès generar un know how que no teníem.

Alguna start-up al punt de mira per comprar?

Busquem activament però tenim el focus posat més en productes que no pas en companyies. Per a nosaltres és més interessant adquirir productes que estiguin en una de les dues àrees d’especialització de Ferrer i que ens doni dret a comercialitzar-lo a Europa, per exemple, o Amèrica Llatina o els Estats Units. No necessitem comprar noves estructures. És més car i no és l’objectiu.

Per què una farmacèutica inverteix en projectes socials?

Tant per a Sergi Ferrer com per a mi era inadmissible que l’activitat de la companyia no estigués alineada amb el discurs. Fa dos anys que vam començar a definir els eixos estratègics pel que fa al propòsit de la companyia, que se centren a tenir un impacte positiu a la societat. I amb això ens referim a justícia social, justícia climàtica i els nostres treballadors. Cada cop més, el nostre negoci farmacèutic és el mitjà per aconseguir la finalitat: generar recursos econòmics que ens permetin dur a terme el nostre propòsit, que financin projectes solidaris.

Pràcticament tothom parla ara de sostenibilitat i propòsit. Com saber que no ho fan només per donar una bona imatge?

Sí, hi ha molt greenwashing però al final el temps dirà qui ho fa per imatge i qui per convicció. Tot i que també és important certificar el que es fa. A Ferrer ens acaben de donar la certificació BCorp, que és una de les més exigents que hi ha. Treballem per cuidar millor els nostres empleats, perquè l’empresa sigui molt atractiva per al talent, volem que els grans professionals vinguin a treballar a Ferrer. També per lliurar a les properes generacions un planeta on es pugui viure; i, finalment, intentar pal·liar injustícies socials. Estem absolutament convençuts que l‘objectiu d‘un empresari no pot ser acumular diners i patrimoni perquè sis generacions visquin bé. No té sentit.

Quants diners destinen a aquests propòsits?

Vam decidir invertir més del 50% dels beneficis a causes socials i mediambientals. A mesura que creix el percentatge de beneficis augmenta la part que destinem al propòsit. El 2021, ha estat el 61,4%, que suposa 9,5 milions dels 15,5 milions de resultat net. I puc assegurar que continuarem incrementant aquest percentatge. És fàcil d’entendre: el propietari de Ferrer considera que ja en té més que suficient per viure, i té la ferma convicció que ha de retornar a la societat allò que ell ha rebut. Si Ferrer genera més diners, i ell segueix utilitzant la mateixa quantitat per viure, vol dir que creix el total que es pot destinar a causes socials.

En quins projectes inverteixen?

Ens movem, bàsicament, a través de fundacions. Per exemple, tenim un projecte que té com a objectiu aconseguir ciutats més sostenibles. El 2050 es preveu que un 80% de la població de tot el món visqui a les ciutats. O fas les ciutats més sostenibles o serà un drama. Han de ser més autosuficients, més verdes i més respirables. Nosaltres intentem contribuir creant un ecosistema a Barcelona amb més horts productius. Sergi Ferrer va cedir més de 4.000 metres quadrats que tenia en propietat i altres 4.000 que va comprar per construir un hort social i ecològic.

Què fan amb l’hort?

Vam comprar una cuina industrial i els vegetals obtinguts s’hi porten per elaborar menús. Actualment, s’estan lliurant gairebé 4.000 àpats diaris per a persones necessitades de l’àrea metropolitana de Barcelona, cosa que vol dir que estem gairebé arribant al milió d’àpats a l’any. Àpats que segueixen el mètode Harvard de proporcions adequades per a la salut en proteïnes, vegetals i carbohidrats, que també comprem a productors locals. Amb la dificultat afegida de la distribució. Tenim acords amb associacions, parròquies, fundacions, etc., perquè el menjar arribi a persones que realment ho necessiten. Ho fem perquè creiem que hi ha urgències socials, que s’han accentuat amb la pandèmia i que cal resoldre.

Com ha afectat la pandèmia el negoci farmacèutic de Ferrer?

Ni fu ni fa. Hi ha hagut coses que han anat molt bé i coses que han anat molt malament. La imatge del sector farmacèutic ha sortit reforçada perquè ha respost molt bé, igual que el sanitari. A més, si per exemple ets un bon fabricant de paracetamol, i nosaltres ho som, aquesta part ha anat molt bé perquè ha estat un medicament clau tant per als símptomes inicials de la covid com per a les vacunes. Però després tenim molts diagnòstics que són de segon nivell, és a dir, que no salven vides i que durant la pandèmia pràcticament no s’han comercialitzat. La suma d’una cosa i una altra seria ni fu ni fa: ni ens ha beneficiat ni ens ha perjudicat. Hem surfejat bé i el compte de resultats ha estat correcte. El volum de negoci ha estat de 563 milions d’euros. I seguim evolucionant bé.

I la inflació i la guerra com impacten en el negoci?

El que més ens afecta és la lluita per les primeres matèries. Fa molt de temps que busquem com estalviar amb proveïdors de l’Índia i la Xina, i moltes d’aquestes fronteres s’han tancat. Les fabricacions tornen a Europa. Nosaltres tenim fàbriques i ja ens va bé, però la captació de matèries primeres s’ha d’equilibrar. També ens afecta la inflació, que apuja costos que no podem repercutir en el preu perquè la majoria de les nostres tarifes estan intervingudes. Excepte en tres o quatre productes, tipus Gelocatil, la resta del nostre negoci és de prescripció i això vol dir que no podem modificar els preus.