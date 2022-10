Les associacions de transportistes de l'Estat estan estudiant convocar una nova aturada, aquest cop indefinida, davant del que consideren un incompliment per part del govern espanyol dels acords als quals s'havia arribat amb el sector. Aquest és el principal resultat de la reunió que han mantingut, a Madrid, diferents associacions de camioners i transportistes. Fonts presents a la trobada han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que el cap de setmana vinent faran una nova reunió per ratificar la decisió i posar data a la protesta.

Les citades fonts han revelat que a la reunió d'aquest dissabte hi ha assistit un representant del PSOE que ha reconegut el malestar del sector però que els ha demanat temps. Ells li han traslladat que no s'està complint el Decret llei de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies i que alguns transportistes segueixen treballant per sota del cost, és a dir, generant pèrdues. A més, critiquen que moltes empreses aprofiten que no s'estan inspeccionant les àrees de càrrega i descàrrega com diu la normativa i que des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es fes un comunicat que "anul·la", segons els transportistes, l'obligatorietat de fixar el preu per escrit dels viatges de més de 150 euros.

El març passat ja hi va haver una aturada del sector del transport que es va acabar aixecant per la voluntat del govern espanyol de negociar i arribar a un acord amb el sector.