Límit a la producció agrària

Inflació, covid, guerra, crisi climàtica... són fets que estan definint aquests nous temps i, no obstant, la norma que regeix la producció i comercialització agroalimentària no ha tingut en compte per a res aquestes enormes xacres, almenys així ho considera l’organització agrària COAG.

I és que la nova PAC, que regularà la normativa agrària i ramadera europea a partir del proper 1 de gener, «no és el document que els agricultors i els consumidors esperaven per afrontar els efectes negatius que pateix l’àmbit agroalimentari comunitari, afectat per un context inèditament pervers». «Els redactors (tècnics comunitaris) s’han acarnissat a sumar mesures que discutiblement podrien llimar el cost ambiental que implica l’activitat i la producció agrària en una època normal, però no estem en una època normal», considera COAG. En aquest sentit, destaca que «els eco-règims són feixucs i escassament remunerats; l’ecocondicionalitat és ara obligatòria sense partida compensatòria; les mesures acoblades al gira-sol i a la colza desapareixen i furten 27 milions a Castella i Lleó. La part més positiva és el creixement pressupostari a les ajudes associades agràries, un 26%, i a les ramaderes, un 13%». L’organització també analitza el sector vitivinícola de Castella i Lleó. El responsable del mateix a COAG, Amancio Moyano, diu que el raïm està millor que mai, i que la seva qualitat compensarà el descens productiu per la sequera.