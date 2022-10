La Guia de Vins de Catalunya 2023 ha escollit tres vins de la DO Empordà com a millors de les seves categories. Destaca especialment el vi La Creu del Celler Cooperatiu d’Espolla, que va ser triat com a millor vi blanc i com a millor vi de carinyena blanca. Aquest vi forma part dels ‘Vins de postal’, una col·lecció de vins de finca dels socis del celler.

El jurat de la publicació també ha escollit el vi Pla de Tudela, del celler Espelt, com a millor de la varietat picapoll blanc. El vi del celler de Vilajuïga s’elabora en unes vinyes ecològiques del Cap de Creus, a tocar del mar. Finalment, la Guia de Vins de Catalunya ha distingit també el vi Esventat, del celler Mas Llunes, com a millor vi brisat. Es tracta d’un monovarietal de garnatxa blanca i el seu nom, Esventat, significa que ha sofert l’acció del vent, que està ’tocat per la Tramuntana’. La puntuació mitjana dels cellers de la DO Empordà a la Guia de Vins de Catalunya no ha deixat de créixer en els darrers anys. A la publicació del 2023, la nota mitjana dels vins empordanesos se situa en el 9,45 quan fa una dècada la puntuació va ser de 9,27 en l’edició del 2014.