L’empresa gironina Caber va inaugurar el passat dijous una nova botiga a Barcelona, sota el nom de «Caber Store Interior Design Hardware».

La companyia familiar d’articles de ferreteria i decoració compleix aquest 2022 cinquanta anys des de la seva creació. L’empresa compta amb una botiga a Girona, situada al carrer Can Pau Birol, 24, amb una extensió d’uns 4.500 metres quadrats. En aquest establiment els clients disposen de servei de ferreteria i de «showroom», una de les principals diferències respecte a la botiga de Barcelona.

L’establiment de Barcelona és un «showroom» d’uns 250 metres quadrats. Allà els clients poden veure els diferents productes que ven la companyia gironina i fer una comanda, tant per a particulars com per a professionals de la construcció o la decoració. Els clients poden demanar els productes per rebre’ls com més aviat sigui possible o tenen l’opció de fer prescripcions, és a dir, escollir el model i la marca dels productes que volen comprar i que aquests siguin enviats en el moment que es desitgi, una opció comuna per noves construccions o canvis en la decoració de grans establiments o hotels que estan previstes i no s’estan duent a terme en el moment de la compra.

«Alta demanda» a Barcelona

Precisament enguany l’empresa familiar passa a ser liderada per una segona generació formada per en David Caballeria i l’Esther Caballeria. Des de la companyia gironina expliquen que van decidir obrir una botiga a Barcelona «per l’alta demanda que teníem per part d’arquitectes o decoradors procedents de la zona de Barcelona». L’obertura del nou establiment permet a la companyia agilitzar i facilitar les gestions amb aquests clients i alhora poder arribar a noves persones que puguin estar interessades en els seus productes.

La inauguració de la nova botiga de la companyia familiar de Girona, situada a la Ronda Sant Pere 50 de Barcelona, va tenir lloc dijous i va comptar amb càtering i música en viu per a totes les persones assistents.