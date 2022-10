concessionari toyota «número u». Aura Motor, el concessionari oficial de Toyota a Olot, ha estat guardonat per Toyota Motor Europe (TME) amb el Premi Ichiban 2022 per oferir una experiència «excepcional» als seus clients. Ichiban, que en japonès significa el número u, és també el nom del premi que la marca lliura cada any a un «selecte» grup de concessionaris (47 entre un total de 2.500). Reconeix no només les vendes i el tracte als clients, sinó que també té a veure amb la sostenibilitat, l’aportació a la societat...