L’edat d’or dels espais de coworking a Girona

«Aquest és el meu despatx», afirma en Pablo Rodríguez. Ell té una petita agència de viatges, un negoci familiar que el conforma juntament amb el seu fill i la seva parella. Des de fa un any està instal·lat a Cossi Coworking, un dels múltiples espais de treball compartit que hi ha actualment a la ciutat de Girona. En Pablo relata que des d’un primer moment va descartar adquirir o llogar una oficina per l’elevat cost que suposa. Durant un temps va intentar treballar des de casa, però explica que a casa «has de posar ordre al teu temps i has d’establir diferents espais per fer coses», ja que quan treballava des del seu domicili era «com si treballés tot el dia» i amb menor productivitat. Ara, té establerta la seva zona de feina en aquest espai; amb el seu ordinador i les seves pertinences, a una taula on treballa de dilluns a divendres. «Té tots els avantatges d’una oficina, però és molt més econòmic», assegura.

Un sector en creixement

Com en Pablo, cada vegada més gironins fan ús d’aquests espais durant la seva jornada laboral. Girona ja compta amb al voltant d’una desena de coworkings, uns centres que han guanyat importància amb la normalització del teletreball arran de la pandèmia.

Aquests espais son cada vegada més comuns. A Espanya hi ha actualment més de 1.400 coworkings actius. El 2021 el sector va facturar un total de 131 milions d’euros, segon recull l’estudi de l’Estat del Coworking a Espanya realitzat per Coworking Spain.

Tanmateix, el coworking no és tan sols un model de negoci, sinó també en moltes ocasions el despatx dels seus propietaris. En Gerard Codina, gerent de Cossi Coworking, és autònom i treballa des del seu propi coworking. Ell destaca que, a més de la possibilitat de rendibilitzar aquest espai, pots «estar amb contacte amb altra gent, tot i que no siguin del teu ram, i crear sinergies». I és que els coworkings s’han establert com un nou model de negoci en els darrers anys amb obertures de nous espais de manera continuada a les grans ciutats, i Girona no és una excepció. Fa tan sols un mes, la Gemma Sirvent va obrir un nou coworking a la ciutat, Cogarage. Ella és dissenyadora gràfica freelance i també fa ús del seu negoci com el seu despatx personal. La Gemma explica que «vaig intentar estar treballant a casa un temps, però trobava a faltar interactuar amb la gent». Malgrat l’augment d’aquests centres a Girona, ella considera que «encara els coworkings no estan tan integrats en el dia a dia dels gironins».

Diferents perfils

Tot i que els treballadors freelance son un dels clients més freqüents en aquests espais de treball, també en fan ús persones que teletreballen per una empresa i no ho volen fer des de casa, persones que utilitzen aquest servei esporàdicament per reunions o altres tipus d’activitats i també pimes i multinacionals. El coworking més gran de Girona, B&Co Working Place, compta amb aquest tipus de clients. El centre ocupa més de 1.800 metres quadrats i disposa de més d’una trentena d’oficines i d’un gimnàs.

La gerent d’aquest centre a Girona de la multinacional francesa B&Co Working Place, Bernadeta Bigas, explica que hi ha una tendència cada vegada més generalitzada on moltes empreses multinacionals estan deixant les seves oficines privades per traslladar-se a coworkings. Amb l’augment del teletreball, exposa que es deu «bàsicament perquè es pregunten per què serveix una oficina per exemple amb 1.000 llocs de treball si en venen presencialment 200 treballadors».

Argumenta que aquest context ha canviat amb la pandèmia. Ara moltes empreses «abans de pagar una barbaritat de llum i pel lloguer d’una oficina tradicional que és seva i no comparteixen amb ningú», l’opció per la qual opten algunes companyies és la de llogar un o més despatxos al coworking. «Per exemple, si son 50 treballadors, agafen un espai per 15 persones i si veuen que funciona demanen més», diu la Bernadeta. «Saben que és un cost mensual i no tenen més mals de cap. No han de pensar a contractar una empresa de neteja, si se’ls hi trenca l’aire no han d’arreglar-ho ells...», afegeix.

Accenture és una multinacional que fa ús de B&Co Working Place de Girona. La descentralització de les empreses és una de les tendències que faciliten aquest tipus de centres. Àlex Hormigo, responsable de l’ecosistema d’Accenture a Girona, explica que es van instal·lar a aquest coworking perquè «som conscients que hi ha molt talent a Girona i volíem tractar i atreure tot aquest talent que hi ha a la província». Ells ja tenien alguns treballadors de la zona, però tenir una oficina a Girona com aquesta ofereix comoditat als treballadors. «Poder arribar a unes oficines tan noves, tan innovadores sense la necessitat de passar hores de desplaçament fins a Barcelona», assegura. Ell afirma que «és una manera de créixer per nosaltres». El motiu pel qual la companyia va optar per un coworking i no per unes oficines convencionals a Girona es deu a la flexibilitat que aquests espais ofereixen a l’hora d’ampliar o reduir les zones que lloguen, depenent de la plantilla. A més, el responsable de l’ecosistema de la companyia a Girona assegura que «la realitat ha canviat després de dos anys de pandèmia, la realitat del treballador és una altra. L’assistència a l’oficina no és obligatòria, els treballadors poden decidir quants dies poden venir i quins dies volen venir».

Però, els coworkings no son tan sols unes oficines, també hi ha qui obre el seu negoci dins d’aquests espais. Un exemple és l’Ana Pedrero, ella és fisioterapeuta i fa dos mesos va obrir el seu centre de fisioteràpia dins del B&Co Working Place de Girona. L’Ana treballa dos dies a la setmana per compte d’altri i, des que va obrir el seu negoci, tres dies al coworking.

Ella detalla que les diferents opcions que ofereix el centre s’ajusten al que buscava i afirma que «aquest ambient convida a quedar-te». L’opció d’obrir el seu negoci dins del coworking va semblar-li més viable que fer-ho en un local convencional. «Al final si jo obrís un local les despeses i la inversió és molt més àmplia. Aquí puc començar i si no funciona puc tancar sense pèrdues econòmiques greus. És una manera d’arriscar-te, però d’una forma més controlada», assegura.

Al seu centre ofereix serveis de fisioteràpia tant als altres clients del coworking com a persones que no tenen cap vinculació amb el centre. A més, a patir d’ara una psicòloga farà ús de la zona on l’Ana té el seu negoci. Ocuparà aquest espai els dies que ella no treballa al coworking, un fet que permet que ambdues professionals puguin tenir el seu negoci i compartir despeses.