Municipis de la Costa Brava busquen atreure els «nòmades digitals»

Treballar i alhora viatjar, dos conceptes que tradicionalment no han anat agafats de la mà, però que son el dia a dia d’aquelles persones conegudes com a «nòmades digitals». El teletreball els hi permet compaginar-ho i algunes grans ciutats i zones turístiques ofereixen espais destinats a aquest tipus de treballadors.

Lloret de Mar disposa d’un d’aquests centres, es tracta del coworking del Costa Brava Hub. Un complex format per un restaurant (El Trull), una zona de coworking i apartaments i cases d’ús turístic. L’espai de treball compartit es va obrir a finals de 2021, malgrat que no està destinat exclusivament a treballadors estrangers, la majorials clients que ha tingut l’espai des de la seva creació són d’origen estranger. Austràlia, Regne Unit i França són els països d’origen que predominen fins al moment. El principal objectiu del Costa Brava Hub és «que els nòmades digitals tinguin localitzada la Costa Brava com un destí de treball i la gent que teletreballa pugui venir els mesos menys turístics per poder gaudir del territori», segons detalla la cofundadora, Cristina Colomé. Aquells treballadors que arriben a l’espai acostumen a fer-ne ús durant unes dues setmanes de mitjana. Aquestes persones no van a la Costa Brava només per treballar, sinó que també volen conèixer i visitar el territori. Per això, des del centre se’ls ofereix informació sobre activitats i punts d’interès, així, els visitants poden fer turisme malgrat no estar de vacances. Un altre tipus de clients que acostuma a tenir el coworking del Costa Brava Hub, segons explica la seva cofundadora, son persones estrangeres que fa poc temps que viuen a la Costa Brava. Anar a aquest coworking els hi permet interactuar amb altres treballadors, amb els quals poden arribar a col·laborar en ocasions, i informar-se sobre la zona. El Costa Brava Hub també ofereix allotjament, des d’apartaments fins als espais «coliving», que faciliten l’experiència del treballador. En aquests últims, cada client té el seu dormitori particular, però comparteixen espais com la cuina o el menjador. Els creadors d’aquest recinte destaquen que és difícil donar a conèixer l’espai pel fet de ser privat. Molts clients el coneixen arran d’anar al seu restaurant. Ells esperen poder atreure cada vegada més públic, però destaquen que «depenem de la tendència del mercat laboral. Si el teletreball acaba convertint-se en un tema puntual haurem de readaptar l’espai».