Els treballadors de la llar afiliats a la Seguretat Social no creixen a la demarcació de Girona. El sector registra un estancament en els darrers anys. Segons les xifres de setembre, la província gironina va tancar el mes amb 4.627 treballadors de la llar afiliats a la Seguretat Social. El mes anterior, l’agost, va acabar amb xifres similars, amb tan sols 96 afiliats més. Durant el darrer any el sector no ha crescut, els treballadors donats d’alta a la seguretat social a Girona s’han mantingut al voltant dels 4.700 afiliats. Les dades es mantenen des que el maig del 2019 es va baixar dels 5.000 afiliats dins del sector. A partir de llavors la tendència va continuar a la baixa fins que les xifres es va situar en números similars als actuals a principis de 2020. Des de llavors els afiliats no han aconseguit mantenir una tendència a l’alça.

Si mirem les xifres de l’última dècada, el setembre es va tancar amb 1.000 treballadors de la llar menys afiliats en comparació amb els treballadors del sector durant 2014. Aquell mateix any es va assolir la xifra més elevada d’empleats de la llar donats d’alta a la seguretat social dels darrers 10 anys, 5.757 a l’abril.

A més, cal tenir en compte que des del passat 1 d’octubre, la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial (Fogasa) és obligatòria per a les persones ocupadores i treballadores de la llar després del reial decret aprovat pel Govern espanyol el passat 6 de setembre que modifica la Llei General de la Seguretat Social per a «posar fi a una injustificada infravaloració del treball domèstic». Amb l’entrada en vigor de la cotització obligatòria el número de treballadors donats d’alta a la Seguretat Social es podria veure encara més minvat.

Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2022, els tipus de cotització per desocupació i Fogasa aplicables a la base de cotització, determinada pel salari percebut per la persona al servei de la llar familiar, són del 6,05% per a desocupació (del qual el 5% és a càrrec de l’ocupador i el 1,05% a càrrec de l’empleat) i del 0,2% per al Fogasa (a càrrec exclusivament de l’ocupador). Des dels ministeris de Treball i d’Inclusió es va destacar que la cotització mitjana per llar és de 655,22 euros, amb el que l’aportació de l’ocupador per desocupació en aquest cas és de 32,76 euros mensuals, la de la treballadora de 6,88 i l’aportació al Fogasa de 1,31. No obstant això, el Govern ha aprovat una bonificació del 80% a les famílies, amb el que l’aportació per desocupació baixa a 6,55 euros i al Fogasa a 0,26.