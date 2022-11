Els apartaments disponibles de la Costa Brava han aconseguit el 75% d'ocupació per Tots Sants, una xifra similar a l'interior de la província on també han estat "pràcticament plens", segons la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur). En referència als càmpings, a la província de Girona també han aconseguit xifres elevades, amb una ocupació del 80%, segons la Federació Catalana de Càmpings.

A la ciutat de Girona també han tingut un bon registre, coincidint amb les Fires de Sant Narcís de la ciutat, que han propiciat el turisme durant el pont.

Segons ha explicat el president de la Confederació del Turisme Rural i l'Agroturisme de Catalunya (Turalcat), Carles Barcons, el turisme rural també ha despuntat en la Costa Brava, una demanda prevista per part del sector que, davant les altes temperatures, esperava "que la gent anés a les zones més pròximes a la platja".

El bon temps ha ajudat a mantenir durant el pont de Tots els Sants el ritme d'ocupació turística que es va registrar a l'estiu a Catalunya, amb el qual es van recuperar xifres prepandèmia. Professionals del sector han argumentat que el sol i les altes temperatures per a aquesta època de l'any han propiciat el turisme, especialment local, en hotels, apartaments i càmpings catalans entre el divendres 28 d'octubre i el dimarts 1 de novembre.

Segons el president de Federatur, David Riba, "malgrat la situació econòmica la gent continua tenint ganes de sortir i prioritza el turisme", alguna cosa que, als seus ulls, confirma que la temporada d'estiu cada vegada s'allarga més en el temps.

Els registres en apartaments turístics durant el pont han estat en la línia dels quals es van aconseguir aquest estiu, "quan l'ocupació mitjana a Catalunya va ser del 80% al juliol i del 90% a l'agost", ha recordat Riba, que ha puntualitzat també que les estades mitjanes dels clients s'han allargat.

Segons ha explicat el president de Turalcat, el turisme rural d'aquest pont ha assolit el 75% d'ocupació, una xifra equiparable a la del mateix període de 2019. Barcons destaca també que les estades rurals han estat majoritàriament de tres dies "des del cap de setmana fins al dilluns a la nit".

Turisme internacional als càmpings

El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha ressaltat que en el conjunt de Catalunya també han rebut clients internacionals a part dels locals, "hi ha països europeus on tenen vacances aquests dies, com França i Alemanya", ha explicat.

Per tant, durant aquest pont el client estranger en els càmpings, majoritàriament alemany, francès, holandès, belga i anglès, s'ha complementat amb el nacional: "Els càmpings cada vegada fan més activitats i aquests dies amb les activitats de la Castanyada han anat molt bé", ha puntualitzat Gotanegra.