Des d'aquest dimarts, 1 de novembre, totes les empreses creades entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre del 2021 i els autònoms donats d'alta en el mateix període, amb domicili fiscal a les comarques gironines, ja es poden inscriure a la quarta edició dels Premis Projecta't.

Els guardons, impulsats des del 2019 per la Diputació de Girona a través del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic i Local, tenen com a objectiu donar suport als emprenedors de la demarcació amb vocació de fer créixer els seus negocis. Els guanyadors obtindran un acompanyament, en què rebran fins a quaranta hores d'assessorament personalitzat i gratuït d'un o més consultors experts sobre els àmbits que necessitin per impulsar la seva iniciativa empresarial.

Per aspirar als premis cal que els aspirants, independentment del sector al qual pertanyin, tinguin identificat un repte o una oportunitat de millora concrets, com el desenvolupament d'un nou producte o servei, l'accés a nous mercats, l'obertura de nous canals de comercialització, millores en els processos productius o també l'obtenció de segells de qualitat.

El termini per inscriure's en aquesta quarta edició dels Premis Projecta't finalitza el proper 30 de novembre. Tota la informació i els requisits per presentar-s'hi es poden trobar al lloc web dels premis (www.premisprojectat.cat). A més, Enguany, com a novetat, des de la Diputació s'ofereix un servei d'acompanyament a les empreses autònomes que volen preparar la candidatura necessiten orientació. S'hi pot accedir mitjançant el correu electrònic emprenedoria@ddgi.cat.

El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas destaca que «és molt gratificant veure com els Premis Projecta't han servit perquè emprenedors locals amb ganes de créixer hagin pogut construir, juntament amb el menor, un pla d'actuació que els ha permès accedir a nous mercats i, fins i tot, a internacionalitzar-se a països com França, Japó o els Estats Units».

Des de la Diputació de Girona asseguren que dels vint-i-vuit premiats en les primeres edicions, més de la meitat han incrementat la seva facturació i un terç, la plantilla, gràcies a l'expertesa i el guiatge dels mentors.