L’encariment de l’habitatge a la demarcació de Girona és una realitat. Estudis d’Idealista i Fotocasa constaten l’augment dels preus immobiliaris a la província, tant del lloguer com de la compra d’un habitatge.

Les llars gironines destinen un 40,8% dels ingressos familiars a pagar el lloguer. Segons un informe elaborat per Idealista, la província de Girona és la segona demarcació de tota Espanya on més va augmentar al tercer trimestre de 2022 la necessitat d’ingressos familiars per a llogar un pis en comparació amb el mateix període de l’any passat, en concret 7,5 punts. A escala estatal, només la supera Barcelona, que va passar d’una taxa del 43% dels ingressos familiars en el tercer trimestre de 2021 al 52,2% d’enguany.

En total 12 províncies espanyoles superen el llindar del terç dels ingressos que és el límit que recomanen els experts. En aquest llistat, a més de Barcelona i Girona, es troben Guipúscoa, amb el 48,8%, Las Palmas (42%), Biscaia (41,2%), Madrid (41,1%), Cantàbria (36%), València (35,3%), Sevilla (34,7%), Lleida (33,7%), Àlaba (33,5%) i Santa Cruz de Tenerife (33,4%).

Pel que fa a les dades de la ciutat de Girona, els ingressos destinats al lloguer d’un habitatge per part de les famílies també va créixer durant el tercer trimestre en comparació amb l’any passat. La taxa d’esforç a la ciutat era de 24,9% en aquest període de 2021, mentre que enguany es va situar en 30,1%, 5,2 punts per sobre. En aquest sentit, la taxa d’esforç està per sobre de la gironina a 16 capitals de província arreu d’Espanya.

Comprar també és més car

El preu de compra de l’habitatge usat també registra un increment a la província de Girona en el darrer mes, un 0,9% respecte al mes anterior. Segons les dades d’Idealista, el preu de l’habitatge a les comarques gironines se situa en una mitjana de 2.185 euros el metre quadrat, un 3,5% més en comparació amb l’octubre de 2021. Tanmateix, la mitjana de preu de l’habitatge a les comarques gironines es troba per sota de la mitjana catalana (2.338 euros el metre quadrat), el que suposa un increment mensual del 0,3% i de 2,2 punts en termes anuals. Segons aquestes dades, a Catalunya, només a Tarragona ha crescut més que a la província de Girona el preu de compra de l’habitatge usat en el darrer any (+5,6%). A Barcelona s’ha registrat una pujada de l’1,6% i Lleida és l’única regió catalana que registra una baixada en els preus (-0,5%).

D’altra banda, l’estudi de Fotocasa situa el preu del metre quadrat en xifres similars, 2.259 euros. Tanmateix, segons les seves xifres, Girona és la província catalana que ha registrat un increment interanual més gran del preu de l’habitatge de segona mà, amb un augment del 8,3%. El portal immobiliari destaca que les xifres de la demarcació de Girona estan per sobre de la pujada delvalor interanual a Catalunya (5,1%), aquesta última és la «més alta» detectada en els últims tres anys, des de l’abril del 2019.

A Girona ciutat el preu de l’habitatge ha crescut a l’octubre per sobre de la mitjana de la província un 1,7% en comparació amb el setembre, 0,8 punts per sobre de la mitjana a la demarcació. Girona és la segona capital de província catalana amb un preu mitjà més elevat (2.298 euros el metre quadrat), només la supera Barcelona.