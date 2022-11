Girona va tancar el mes d’octubre amb 31.685 persones inscrites als Serveis Públics d’Ocupació, el que suposa 1.655 desocupats menys que al setembre. Aquest descens de l'atur gairebé el 5% és un fet inèdit al mes d’octubre a les comarques gironines. De fet, la caiguda de la desocupació també es va donar en el conjunt de Catalunya i d’Espanya. Per a la patronal Pimec, «les dades són una ficció estadística» que obeixen a un «canvi de criteri» del ministeri.

El sector serveis és el que acumula el gruix de desocupats Girona, un total de 22.287. El segueix, tot i que de lluny, la indústria. El sector serveis és el que també ha perdut més desocupats en l’últim més: dels 1.655, 1358 provenien del sector serveis i 186 de la construcció.

Tot i el descens de l’atur, el mercat de treball a la província ha perdut una mica més de 9.000 afiliats l’últim mes, el que suposa un descens del 2,6%. A l’octubre hi havia a Girona 344.857 persones donades d’alta a la Seguretat Social, gairebé 12.000 més que fa un any.

«Les dades són una ficció estadística», va defensar el secretari general de Pimec, Josep Ginesta. En aquesta línia, ha assegurat que aquest mes d’octubre el Ministeri de Treball ha aplicat un «canvi de criteri» a l’hora de considerar les persones que computen en el total de desocupats perquè no ha comptabilitzat els fixos discontinus. «No és comparable el nombre que teníem els mesos anteriors amb el que tenim ara», va dir Ginesta. «Quan les dades de partida són diferents, poden portar a anàlisis errònies», va remarcar. Segons els càlculs de la patronal, sense els fixos discontinus la xifra de desocupats hauria pujat

En canvi, des de la Generalitat, el secretari de Treball, Enric Vinaixa, destacava que estem davant la millors xifres de desocupació des de l'any 2007. Va afegir que elmón del treball a Catalunya és «resilient i estable», malgrat el context en el qual ens trobem, amb preus alts i pujada de tipus d’interès.

Els sindicats CCOO i UGT també van celebrar l’evolució de les dades, que van atribuir a la reforma laboral. CCOO va assegurar que l’estadística mostra una «forta robustesa del mercat de treball en un moment marcat per les incerteses». En un comunicat, el sindicat va destacar que s’està creant ocupació de «qualitat» i es redueix el nombre de desocupats tot i la «l’alta inflació i l’apaivagament de la demanda i del consum». Per la seva banda, UGT va ressaltar la «bona evolució interanual» i va destacar la necessitat d’aprovar uns nous pressupostos per al 2023 acompanyat del diàleg social.