EconomistesBAN, la xarxa d’inversors privats del Col·legi d’Economistes de Catalunya que posa en contacte emprenedors i inversors, va organitzar ahir a Girona una nova edició del Fòrum Inversor. S’hi van presentar un total de sis start ups, dues d’elles gironines, que buscar captar entre 75.000 i 500.000 euros d’inversors. Des d’EconomistesBAN, Marta Alsinella i Enric Serle, destaquen que des que es va posar en marxa aquesta xarxa ara fa deu anys, l’interés dels inversors per invertir en projectes emprenedors ha crescut molt. La majoria són business angels. «A diferència de fa una dècada, avui Barcelona i Catalunya s’han convertir en un hub d’emprenedoria que atrau talent d’arreu del món, i això es nota també a l’hora de trobar inversors. Molts d’ells aposten per les star-ups per diversificar inversions, però també perquè es genera ocupació a casa nostra», destaquen Alsinella i Serle.

Entre els projectes presentats ahir a Girona hi ha Let’s Cook, una plataforma que proposa receptes saludables amb productes de proximitat amb plans setmanals; Swanty, que desenvolupa solucions basades en l’anàlisi de la suor mitjançant pegats intel·ligents i que pretén acabar amb la deshidratació dels esportistes: SushineOxygen, que compta tres projectes que combinen tecnologia punta amb Intel·ligència Artificial per per poder tenir un diagnòstic precoç i una medicina de precisió i personalitzada; Berrly, un software que permet a organitzacions i associacions gestionar als seus socis; Memima, una plataforma i app que utilitzaun mètode per millorar la comunicació, el llenguatge i l’aprenentatge dels nens petits; i Oh my dog!, un marketplace per digitalitzar i fer més transparent el sector de la compravenda i adopció de gossos.