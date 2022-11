El CEO de la Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula, rebrà el proper 14 de novembre el guardó del Premi Referent E-TECH 2022, per la seva dilatada trajectòria i compromís amb les comarques gironines. L’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) entregarà el reconeixement en el marc de la gala dels Premis E-TECH 2022 que se celebrarà a l’Auditori Josep Irla de Girona.

Fajula, nascut a la ciutat de Girona el 1971, és enginyer superior en telecomunicacions per la UPC, MBA per ESADE, i té estudis superiors a les escoles de negocis de les prestigioses universitats estatunidenques de Harvard i Stanford. El seu coneixement de l’àmbit tecnològic en cadascun dels seus aspectes l’ha dut a ser considerat com a «pioner de la digitalització al nostre país, havent forjat la seva carrera professional a empreses com Danone, Terra, Banesto, Banco Santander, Banc de Sabadell o Dominion Global, entre d’altres», segons detalla l’AENTEG.

Els Premis E-TECH, organitzats per l’AENTEG, tenen com a objectiu reconèixer les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que, amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives, contribueixen al desenvolupament i la difusió entre la societat de les TIC (tecnologies de la comunicació i la informació).

De la desena de categories que conformen els Premis E-TECH, l’únic atorgat directament per la Junta Directiva és el del Referent que, cada any, reconeix aquella organització o particular que destaqui pel seu impacte en la societat digital gironina. Els guanyadors de la resta de guardons, concretament set, es coneixeran en la jornada del 14 de novembre. L’acte comptarà amb una exposició de retroinformàtica que se celebrarà a la casa de Cultura de Girona del 7 al 18 de novembre, presentacions comercials, networking i una taula rodona sobre el valor dels joves gironins d’arrel àrab per al teixit empresarial tecnològic gironí, posteriorment es farà un dinar de germanor i a partir de les quatre de la tarda, l’Auditori Josep Irla de la Delegació de la Generalitat a Girona, acollirà l’edició d’enguany de la gala dels Premis E-TECH.