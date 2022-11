Desenes de delegats sindicals gironins de CCOO i UGT van participar ahir en la manisfestació d’ahir al centre de Madrid per exigir a la patronal un augment dels salaris. Els líders sindicals van avisar la CEOE que hi haurà «conflicte» si no s’avé a negociar increments salarials per «protegir el poder adquisitiu dels treballadors» davant la inflació.