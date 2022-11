Les matriculacions d’embarcacions a la província de Girona han crescut un 1,5% des de gener fins a octubre respecte al mateix període de 2021, segons l’informe del període editat per Anen a partir de les dades facilitades per la Direcció General de la Marina Mercant.

En el còmput de matriculacions, Girona és una de les poques demarcacions on ha crescut el mercat nàutic, juntament amb determinades zones costaneres del nord d’Espanya com Guipúscoa i Cantàbria, on continuen incrementant-se una mica més de l’11%. La resta de les províncies mantenen les caigudes dels mesos precedents, d’acord amb la situació del mercat nàutic.

En termes generals, les matriculacions d’embarcacions d’esbarjo a Espanya durant els deu primers mesos de 2022 van acumular un descens del 16% respecte al mateix període de l’any passat, amb un total de 5.439 registres.