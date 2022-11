L’índex general de producció industrial (IPI) va pujar un 3,3% al setembre en relació amb el mateix mes del 2021, taxa 2,3 punts inferior a la del mes anterior, segons va informar ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Tot i que el creixement interanual del setembre es va moderar respecte el de l’agost, la producció industrial ja encadena cinc mesos consecutius de taxes positives.

La producció de la indústria de béns d’equip va ser la que va créixer més al setembre, en registrar un repunt interanual de l’11,5%. Per darrere hi hauria l’energia (+8,6%), els béns de consum durador, amb un avanç del 2,3% i els béns de consum no durador (+1%). Per contra, la producció de béns intermedis va baixar un 3,7% interanual al mes de setembre.

Per branques d’activitat, les que més van incrementar la producció en taxa interanual van ser la fabricació de vehicles de motor (28,8%), la indústria del cuir i del calçat (21,7%), la confecció de peces de vestir (16 %), la fabricació de material elèctric (12,1%) i el subministrament d’energia (11,1%). Entre els descensos, els més importants es van registrar a la indústria de la fusta i el suro (-21,8%).

Repunt de la confecció

Corregida d’efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va pujar un 3,6% en comparació del setembre de l’any passat, taxa 1,6 punts inferior a l’agost. Durant els nou primers mesos de l’any, la producció industrial s’ha incrementat una mitjana del 3,5%, destacant el repunt en la confecció de peces de vestir (+18,6%) i el descens en la metal·lúrgia (-7,8%).

La producció industrial es va incrementar al setembre a 11 comunitats autònomes en taxa interanual, es va mantenir sense variació a Navarra i va baixar a Astúries i Cantàbria (-6,4% en tots dos casos); Extremadura (-6,2%); Múrcia (-0,8%), i Castella i Lleó (-0,4%).