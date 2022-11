El porcí, líder en la lluita contra el canvi climàtic

El Dia Mundial contra el canvi climàtic, Alberto Herranz, director de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca, destacava que «si es mesura el impacte ambiental atenent paràmetres com territori gestionat, millora de variables mediambientals, inversió en R+D aplicada a la sostenibilitat i vertebració del territori, el porcí és, sens dubte, un sector líder en la lluita contra el canvi climàtic».

I és que el sector porcí actual està compost per una ramaderia moderna i una indústria tecnològicament molt avançada. «Això ens ha permès aconseguir en els darrers anys importants avenços en reducció d’emissions i producció sostenible, com ara rebaixar la nostra empremta de carboni gairebé un 40% per quilo de carn produït; els purins un 50%; i la petjada hídrica un 30% per quilo de carn produït», va assenyalar Herranz.

Crec important tenir en compte que el sector porcí només genera el 2,64% de les emissions GEH d’Espanya, xifra molt inferior a altres sectors com el Transport (27%), la Indústria (19%) o l’Electricitat (17%). Cal ressaltar que els porcinocultors són els primers interessats en una bona gestió i la cura de la natura perquè bona part de la seva activitat es desenvolupa en entorns oberts i naturals.

Aquesta ubicació està portant moltes empreses porcines a fer importants inversions que estan convertint aquest sector en un exemple d’economia circular. Així, cada cop hi ha més granges que utilitzen energies renovables com tèrmica, solar o fotovoltaica.