El sector forestal de les comarques gironines va demanar divendres, durant la taula de preus de la fusta organitzada per la Llotja de Contractació de Girona, més «atenció» i «comprensió» per part dels Agents Rurals i les organitzacions ecologistes, pel que fa a l’afectació del seu sector en el medi ambient. Segons informa Jésus Domingo, un dels assistents a l’acte, els participants a la jornada van defensar que el sector forestal no només és el que més lluita per mantenir el medi, sinó que també està aconseguint millorar la situació mediambiental.

En relació amb el canvi climàtic i les mesures que s’estan prenent des de l’administració, els assistents a la jornada de divendres van fer notar la seva disconformitat amb la prohibició de cremar algunes de les restes que genera la producció del seu sector, una decisió que van catalogar com a «una cacicada». Durant la jornada, David Meya, cap de la secció de Boscos i Recursos Forestals a Girona, va comentar la necessitat d’augmentar la qualitat dels treballs forestals, d’incrementar les relacions amb les administracions amb la intenció d’augmentar la inversió pública, al mateix temps que s’augmenti la capacitat del personal forestal. Puja el preu de la llenya La trobada a la seu de la Llotja de Girona va servir al sector per fixar per segon cop aquest any el preu dels diferents tipus de fusta. El sector forestal celebra dues vegades a l’any la taula de preus de la fusta. La primera acostuma a tenir lloc a la primavera, a finals d’abril o principis de maig, i la segona trobada a la tardor, entre finals d’octubre i inicis del mes de novembre. Després d’unes llargues discussions, es van fixar els preus dels diferents productes. Les fustes per fàbrica (pollancres, pins, plàtans, freixes, entre d’altres), van mantenir pràcticament en tots els casos els seus preus, el mateix va passar pel que fa als triturats i pela de suro. On si es van registrar pujades va ser al preu de la fusta per llenya. El sector forestal també va exposar les afectacions que ha patit a causa dels múltiples incendis forestals. La demarcació gironina s’ha vist afectada pels incendis a França, especialment els de les Landes, ja que les relacions comercials entres empreses de Girona amb les Landes eren molt intenses, però s’han vist afectades.