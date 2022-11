La «Taxa single»: el preu a pagar si la hipoteca la signa una sola persona

Sempre es diu que estar sol no té res de dolent, i és cert. Hi ha persones que per una circumstància o una altra prefereixen viure sense tenir una persona al seu costat. Això no obstant, alguns aspectes de la vida quotidiana no ho posen tan fàcil. És el que es coneix com a «taxa single».

La «taxa single» (taxa del solter en anglès) és l’extra que una persona que no té parella i, en definitiva, una família, ha de pagar per serveis concrets. Passa amb el menjar, les vacances…, però també es pot aplicar a l’entorn hipotecari.

«El que busca un banc quan concedeix una hipoteca és la solvència; per tant, si hi ha més d’un titular hi ha més ingressos i, per tant, més capacitat econòmica» assegura Simone Colombelli, director d’hipoteques d’iAhorro. Al capdavall, les entitats volen assegurar-se que els diners prestats per a la hipoteca seran retornats en el període acordat.

Si la hipoteca la firmen dos titulars és menys probable que no s’acabi de pagar el préstec rebut, ja que és més complicat que justament les dues persones es trobin en dificultats econòmiques alhora.

És per això que si una persona demana una hipoteca en solitari es trobarà amb més dificultats. Per començar, cal tenir en compte que el Banc d’Espanya recomana que la quota d’una hipoteca no superi el 30% o el 35% dels ingressos mensuals dels titulars del préstec. Si se sumen dos sous, serà més fàcil no sobrepassar el llindar de risc marcat per l’organisme.

Això es pot veure de manera clara amb un exemple. Una parella d’uns 30 anys es vol comprar una casa a la Comunitat de Madrid. El preu de l’habitatge és d’uns 300.000 euros i sol·licitaran una hipoteca fixa amb un interès del 2,5%, ja que arran de la pujada de l’euríbor l’interès d’aquest tipus d’hipoteques s’ha elevat. Amb aquestes condicions els tocaria pagar uns 1.185,36 ​euros al mes, és a dir, 14.224,35 euros a l’any.

Les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) indiquen que una persona entre 30 i 34 anys guanya de mitjana uns 21.321,13 euros anuals, per tant entre dues persones guanyarien uns 42.642,26 euros. El 35% d’aquesta quantitat és de 14.924 euros, cosa que significa que superarien pels pèls la ràtio d’endeutament fixada pel Banc d’Espanya.

Si aquest mateix exemple s’apliqués amb una sola persona, seria complicat que el banc concedís el préstec, ja que el 35% de 21.321,13 és 7.462,40 euros, la meitat del que suposa la hipoteca a l’any.

«El problema que presenta aquest perfil és que les ràtios estan més ajustades i el risc en el conjunt de l’operació és més gran. La taxa d’endeutament estarà delimitada bàsicament pel sou d’aquesta persona, per la qual cosa costarà més aconseguir el mateix que a una parella amb les mateixes característiques», destaca el director d’Hipoteques d’iAhorro.

De fet, les últimes dades recollides per iAhorro, corresponents a l’any 2020, certifiquen que només el 36% de les persones que van sol·licitar una hipoteca ho va fer en solitari. Això pot ser degut a les dificultats que suposa que un banc aprovi una operació d’aquestes característiques per a un sol titular pels riscos que suposa.

Més ingressos i un aval

Aleshores…, les persones solteres no es poden hipotecar? Aquí és on entra el que es coneix com a «taxa single», el preu a pagar per contractar aquest tipus de producte en solitari.

En aquests casos el banc necessita que l’usuari sigui summament solvent, és a dir, que tingui uns ingressos més elevats que la mitjana. Així mateix, pot ser que sol·liciti un aval, el dels pares, per exemple. D’aquesta manera, en cas que el titular no pugui afrontar el deute seran els avalistes els que l’hauran de pagar.