Telefónica apujarà preus a Espanya per la inflació

S’acosten pujades de preus en telecomunicacions. Telefónica España va anunciar ahir que elevarà els preus a causa de la inflació. «Hem implementat reposicions de tarifes cada any des del 2015, sobre la base de criteris comercials, sobretot amb pujades per sobre de la inflació. Només els darrers moviments van ser per sota per les circumstàncies. I contemplem continuar implementant aquesta estratègia», va explicar Ángel Vilá, conseller delegat, en la presentació de resultats als analistes.

Vilá va explicar que la companyia (que ja va elevar les tarifes al febrer) seguirà amb la seva estratègia de «més per més» a curt termini, que suposa més serveis -com més velocitat o més dades- a canvi de preus més alts. A més, va advertir que el mercat ha començat a «racionalitzar-se» amb promocions menys agressives i la tendència cap a la pujada de preus serà generalitzada, ja que fins i tot «petits jugadors com Avatel» han afegit als seus contractes clàusules d’alça segons la inflació.

Tot i això, Vilá va assenyalar que Telefónica està fent un «esforç per l’eficiència en temps d’incertesa i inflació» i, a Espanya, preveu uns costos energètics menors perquè té cobert el 80% de la seva energia amb contractes a termini fix, signats abans de la crisi i que han entrat ara en funcionament, a un preu d’uns 60 euros per megawatt hora, molt per sota dels 100-200 actuals.

Objectius financers

A nivell global, Telefónica va guanyar 1.486 milions fins al setembre, gairebé un 85% menys que l’extraordinari benefici de 9.335 milions els nou primers mesos del 2021 a conseqüència de les plusvàlues del tancament de la fusió d’O2 i Virgin Media al Regne Unit i de la venda de les torres de Telxius. La teleco va facturar 29.793 milions, fet que suposa un increment del 0,6% respecte l’any anterior, impulsats per l’alça de l’11,2% al tercer trimestre (10.343 milions).

Aquest fort creixement es recolza en la pujada de doble dígit del Brasil (29%), així com en l’increment registrat a Espanya (0,2%) i Alemanya (6%), patró que es reprodueix també a l’acumulat de l’any. Del gener al setembre, el resultat operatiu abans d’amortitzacions va ser de 9.593 milions, el 53,5% inferior en comparació dels resultats de fa un any. Amb aquestes xifres, Telefónica va confirmar els objectius financers, que passen per créixer un 4,1% en ingressos i un 2,9% abans d’amortitzacions. D’altra banda, la remuneració a l’accionista per a aquest any serà un dividend de 0,30 euros en efectiu per acció.