Renfe executarà abans de final d'any l'opció de compra dels 69 trens de Rodalies i 32 Mitja Distància que es destinaran a la xarxa ferroviària de Catalunya. L'adquisició, per valor de 897,3 milions d'euros, va ser autoritzada pel govern espanyol el 19 d'octubre passat i es fa al marge del contracte programa pendent de signar amb la Generalitat. Fins fa poc, la firma d'aquest contracte per part del Govern era una condició indispensable per tirar endavant la compra dels trens. «Renfe ha iniciat les converses amb els fabricants per concretar l'adquisició dels 101 trens addicionals, els contractes de la qual s'elevaran al Consell d'Administració i es preveuen firmar en les pròximes setmanes», ha confirmat en un comunicat l'operadora ferroviària.

Fa tres setmanes, el govern espanyol va autoritzar Renfe a endeutar-se fins a un màxim de 879,3 milions d'euros per dur a terme la compra de 69 trens de Rodalies i 32 Mitja Distància per destinar-los a la xarxa ferroviària de Catalunya. L'autorització per a la compra dels nous trens constava enmig de la disposició addicional setena del reial decret 18/2022 de mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i contribució a la reducció del consum de gas natural, publicat al BOE del dimecres 19 d'octubre. L'operació s'emmarca en el pla de renovació de la flota de Renfe, que preveu una inversió global de 5.400 milions d'euros per a la compra de 519 trens nous d'Alta Velocitat, Rodalies, Mitja Distància i Ample Mètric, així com locomotores d'Alta Velocitat i Mercaderies.