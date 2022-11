Un proveïdor de serveis de cobrament d'Orange ha patit un ciberatac que ha compromès les dades personals d'un "nombre limitat de clients" de la companyia.

L'operadora es troba notificant ara mateix a aquests clients que una sèrie de dades personals com el nom complet, la direcció o el seu compte bancari s'han vist compromeses per l'incident.

La companyia ha traslladat a Europa Press que es troba treballant en les notificacions i que el problema no té a veure amb un ciberatac a la mateixa empresa.

La setmana passada, Telefónica també va notificar un accés no autoritzat a la informació sobre els routers d'alguns dels seus usuaris i va suggerir un canvi de contrasenya. En aquest cas, no hi va haver robatori de dades personals.