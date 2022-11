PIMEC demana desviar vols de l’aeroport de Barcelona a Girona

«Desviar trànsit de Barcelona a altres aeroports». Aquesta és una de les mesures que demana la patronal PIMEC per millorar el model aeroportuari de Catalunya. Ignasi Sayol, president de PIMEC Logística, explica que l’aeroport Girona-Costa Brava ha de ser important en el model aeroportuari català, que ha de funcionar com «un sistema integral i integrat».

Sayol considera que el futur immediat de l’aeroport gironí passa per superar els tres milions de passatgers, ja que en cas de no fer-ho deixarà de rebre subvencions operatives l’any 2024, «ens hi juguem molt», afirma. Una de les solucions per augmentar el trànsit és desviar vols, i així «especialitzar cada aeroport català perquè el conjunt doni la resposta aeroportuària que el país necessita». La patronal assegura que els aeroports de Girona i Reus «són ideals per a les connexions punt a punt» i per descongestionar l’aeroport de Barcelona. Tanmateix, per fer efectiu el model que PIMEC defensa és important connectar l’aeroport del Prat amb l’aeroport gironí a través de l’alta velocitat, l’AVE. «És una infraestructura clau», assegura el president de PIMEC Logística.

Des de la patronal creuen que l’aeroport de Girona «té una capacitat d’atraure turistes molt gran», tanmateix expliquen que a l’aeroport del Prat «el gestor està decidit el futur de la infraestructura i això no pot ser, amb les taxes pot condicionar que una companyia vagi cap a un aeroport o cap a un altre», i això també afecta el trànsit que rep l’aeroport gironí. De fet, aquest estiu, a la infraestructura de la demarcació de Girona, van arribar 815.310 passatgers, un 28% menys de viatgers que l’estiu de 2019.

La proposta de les pimes

Aquest dilluns, el president de PIMEC, Antoni Cañete, va lliurar al conseller de Territori, Juli Fernàndez, el document de posicionament de les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya sobre el model aeroportuari català i la millora de l’Aeroport Josep Tarradellas-el Prat-Barcelona.

En aquest document la patronal proposa constituir una comissió de consens per a l’impuls aeroportuari, «per tal d’abordar un pla de futur aeroportuari del Josep Tarradellas-Barcelona-el Prat i com a motor del país en el conjunt de l’espai aeri català». Pimec considera que cal configurar el centre del model aeri català a l’aeroport de Barcelona, per tal de convertir-lo en un hub internacional, però aquest sistema ha d’estar integrat per aquest i la resta d’aeroports catalans. «Catalunya, a diferència d’altres territoris, disposa d’aeroports repartits de forma equidistant, que dona una configuració territorial amb un potencial i flexibilitat a tenir en compte en qualsevol estratègia», recorda la patronal de les petites i mitjanes empreses en el seu escrit.