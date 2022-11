El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona s’ha desplaçat fins a Londres per promocionar el turisme a la demarcació. El turisme britànic, un mercat emissor històric i estratègic per a les destinacions gironines, continua sense arribar a les xifres anteriors a la pandèmia. En l’actualitat, se situa com el quart del turisme internacional a la destinació de la Costa Brava. Segons dades de la Fundació Eurecat (TDS), de l’1 de gener al 30 de setembre van arribar a la demarcació de Girona 235.450 turistes britànics, que van generar 932.498 pernoctacions. En comparació amb l’ocupació registrada en el mateix període del 2019, la destinació va experimentar una disminució del 13% quant al nombre de pernoctacions.

Tanmateix, des del patronat asseguren que «el mercat britànic està en vies de recuperació a la Costa Brava després de superar la crisi provocada per la pandèmia i el Brexit, i un cop restablertes la connectivitat aèria i l’operativitat turística». Promoció al Regne Unit Des de dilluns fins avui, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha assistit a la 43ª edició de la principal fira de turisme professional a nivell mundial, la World Travel Market de Londres (WTM), que enguany compta amb la presència de més de 3.000 expositors de més de 65 països. El diputat de la Diputació de Girona i vicepresident del Patronat, Jaume Dulsat, present a la fira, explica que «a la demarcació de Girona tenim el repte de recuperar definitivament el turisme britànic per a les nostres destinacions en el 2023. Diversos factors ens fan pensar que serà possible, i el pla d’accions per al Regne Unit serà estratègic».