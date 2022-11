Entre els grans objectius de desenvolupament del mil·lenni, establerts a l'Agenda 2030, diversitat i inclusió ocupen un paper predominant i la igualtat de gènere s'ha convertit en una qüestió estratègica en l'àmbit empresarial. “Diversitat de gènere, edat, origen, ètnia, experiències o estils cognitius… Tot això no és ni més ni menys que la riquesa del capital humà que el món necessita per a l'arribada de la Human Edge: l'era de la humanització”, afirmen Marta García-Valenzuela i Alicia Jiménez en el seu llibre “Héroes de la diversidad”. Totes dues autores són psicòlogues i han desenvolupat la seva carrera assessorant les companyies en la implantació de la cultura del lideratge inclusiu i la gestió de la diversitat, i tenen clar per què aquesta aposta és tan important per al món empresarial. “La diversitat és una palanca d’innovació i transformació que, juntament amb la digitalització, està travessant la realitat de les organitzacions. Cap empresa no podrà ser rendible, sostenible i reeixida si no aprofita fins a l'última gota del seu talent per generar intel·ligència col·lectiva”, assenyalen.

La pluralitat de perfils, de ‘backgrounds’ i capacitats fa que l'empresa sigui més rica a tots els nivells. La gestió del talent sobre aquesta base es tradueix en una disparitat de perspectives, un increment en la innovació i la creativitat i, en definitiva, una millora en la competitivitat que tindrà impacte positiu en el compte de resultats. Però més enllà de la rendibilitat i els rendiments econòmics, és un reflex necessari del gresol social en què operen les organitzacions. “També és una palanca estratègica d'arribada als nous clients i mercats globals, és cada cop més un factor clau de compliment normatiu, reputació i bon govern, però, sobretot, és una estratègia de negoci que permetrà a les organitzacions que de debò l’entenguin liderar la transformació dels seus sectors d'activitat”, analitzen Jiménez i García-Valenzuela al seu llibre.

Impulsant el lideratge femení en el sector de les assegurances

Hi ha companyies que han pres la iniciativa d'assumir el repte de la diversitat i que han estat pioneres en el sector. Empreses que, com Zurich Seguros, funcionen d'una altra manera, apreciant i promovent la diferència i cuidant el talent com cuidarien qualsevol actiu: invertint en formació, afavorint la promoció i potenciant el valor de la diferència.

Tot i els avenços aconseguits els últims anys, la presència de dones en llocs de lideratge en el sector assegurador continua sent escassa. Només 2 de cada 10 corredories i agències d'assegurances a Espanya estan dirigides per dones. A més, cap de les associacions de corredors d'assegurances a Espanya té al capdavant una dona, mentre que la presència femenina als Comitès de Direcció de les companyies asseguradores es redueix al 27%. Per tant, fa falta visibilitat, amb més presència als fòrums de debat, on és habitual que la presència femenina no superi el 20%.

Per ajudar a revertir aquesta situació, Zurich Seguros va posar en marxa el programa Dones Valentes Go al Mercado. És una iniciativa enfocada a accelerar la consecució de la igualtat de gènere, mitjançant la formació i el suport a les professionals del sector. S'inspira en el projecte intern Mujeres Valientes, del qual Zurich ha dut a terme dues edicions amb les seves empleades, i ara llança la tercera edició, i que li ha permès convertir-se en una de les asseguradores líders al nostre país en diversitat i inclusió.

Aquests programes són la mostra d’un compromís real amb l’arribada de dones a llocs de responsabilitat. Una forma de passar de la teoria a l'acció, sobretot quan la teoria diu que al ritme dels avenços en matèria d'igualtat, encara faran falta 140 anys per aconseguir la representació equitativa en llocs poder i lideratge a la feina, segons les conclusions d'un informe recent d'ONU Dones i el Departament d'Afers Econòmics i Socials de les Nacions Unides.

Dones Valents Go al Mercado, adreçat a dones de la mediació líders en Agències, Corredories i Partners que vulguin potenciar la seva carrera professional, s'ha dissenyat específicament per enfortir les competències de lideratge. Tal com explica Sonia Calzada, directora del Segment de Negoci Personas de Zurich, es tracta d'“un programa basat en formació i assessorament, centrat en dos grans blocs: autoconeixement i lideratge, amb un mètode àgil i flexible pensat per a dones professionals, com ara tallers en línia, i formacions específiques tipus píndoles de temes d'interès, com ara la marca personal, parlar en públic, també en el camp de la diversitat, sostenibilitat…”. A més, el programa compta amb sessions de Mentoring per compartir les experiències de cada participant amb Mujeres Valientes de Zurich i persones del Consell Assessor, i per ampliar-ne la visibilitat i la xarxa de contactes. “Vull agrair la tasca de tot l’equip implicat, el consell Assessor, que compta amb representants d'Unespa, associacions, Inese, Muy Segura, col·legis, mediadors i companys de Zurich pel seu impuls del lideratge femení en el sector amb l'objectiu d'aconseguir més referents i atraure noves generacions a aquest sector, així com la creació duna xarxa de dones, amb el suport #redEWI.”

Dones donant suport a altres dones

Oprah Winfrey, exemple de dona d'èxit que ha estat capaç de salvar grans obstacles en el seu camí fins al cim, deia que “les dones ho podem tenir tot, però no alhora”. Feia referència amb aquesta frase a les dificultats per conciliar la vida professional i personal que ha estat un dels llasts de l'avenç de les dones en l'àmbit laboral. Les coses, però, són diferents en empreses com Zurich. “Necessitem visibilitzar encara més que pots tenir llocs de gran responsabilitat i no per això, renunciar a tu, a la teva família o als teus amics”, assenyala Sonia Calzada que, a més de ser una de les principals impulsores del programa Mujeres Valientes, és mare de fills adolescents i la seva experiència desmenteix aquella mítica frase.

Sonia Calzada va començar en el sector de les assegurances per casualitat i, a base de compromís, treball i oportunitats ben aprofitades, ha arribat a la direcció d'àrea que ara ocupa. “Sempre he comptat amb suport, creixement i desenvolupament. M'he sentit acompanyada, així com empoderada i mai he tingut la percepció de cap discriminació. El que, sí que és cert, és que les dades són les dades i, en general, a les companyies, en el sector… falta representació”.