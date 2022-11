Els establiments membres de l'Associació Costa Brava Hotels de Luxe arriben al final de la temporada turística amb sensacions positives i consideren aquest 2022 l'any del retorn a les dades prepandèmiques.

Segons l'associació, l'ocupació hotelera ha estat igual o superior a la del 2019 durant tota la temporada, superant el 90% durant els mesos de juliol i agost, mentre que la facturació ha crescut respecte a aquell any. Expliquen que es deu a un increment de les tarifes, malgrat que asseguren que "no ha estat proporcional a l'increment dels costos que les empreses han hagut d'afrontar". Per tant, els tancaments anuals poden presentar resultats econòmics inferiors als de temporades passades.

Pel que fa al perfil del client de turisme de luxe que ha visitat la Costa Brava enguany, s'ha tornat a rebre una proporció de visitants internacionals molt superior a les del 2020 i el 2021. El client majoritari ha estat l'espanyol i el francès, seguit d'altres orígens europeus com, per exemple, Països Baixos i Suïssa. Pel que fa al client anglosaxó, l'Associació Costa Brava Hotels de Luxe afirma que "no s'ha apreciat una recuperació clara del visitant britànic, però sí que s'observa un interessant i esperançador creixement del turista nord-americà".

Aquest 2022 també ha crescut l'afluència de clients de països de l'Amèrica Llatina, com Mèxic o Argentina, que en el marc del turisme de luxe "acostumen a ser clients amb una capacitat de despesa especialment alta", diu l'associació en un comunicat. L'elevada demanda per part dels diferents mercats ha fet que la davallada de client rus a conseqüència del conflicte bèl·lic no hagi suposat un contratemps important per al sector.