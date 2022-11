La companyia energètica Holaluz ha alertat a través d'un comunicat al BME Growth que ha dictat un accés no autoritzat als seus sistemes que ha afectat un nombre "limitat" de clients i ha "compromès algunes dades de caràcter sensible". Segon afirma la companyia, l'incident s'ha resolt "de forma immediata" amb "diligència" i "d'acord als procediments legals vigents", seguint el procediment establert per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La companyia ha habilitat canals de comunicació específics per gestionar les consultes derivades de l'incident.