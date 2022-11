Comissions Obreres pressiona per aprovar els pressupostos de Catalunya i garantir l'augment de 3.100 milions d'euros que es preveu en els comptes del 2023. El sindicat ha anunciat que ha elaborat una proposta de comptes conjuntament amb UGT que presentarà aquest dijous i que ja ha entregat al Govern. L'objectiu és que les forces d'esquerres puguin fer-se seves les propostes que inclouen els sindicats en els pressupostos catalans i així desencallar-ne l'aprovació.

El secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco, ha assegurat que "Catalunya necessita estabilitat parlamentària" per tal que l'economia resisteixi a l'augment de preus. Per resistir aquest embat, el Govern ha de mostrar la seva estabilitat, tot i que estigui en minoria. Per fer-ho, "el primer pas" és que els comptes catalans del 2023 "vegin la llum", ha insistit Pacheco.

Segons el secretari general, els 3.100 milions d'euros de bestreta que tenen els pressupostos suposaran un conjunt "d'ajudes a les famílies" que s'han d'articular per tal que les persones amb menys recursos resisteixin les conseqüències de la inflació. Per això Pacheco creu que hi ha una suma de "forces progressistes" al Parlament que han de generar un consens per aprovar els pressupostos. Tot i així, el líder de CCOO a Catalunya no s'ha oposat a d'altres formacions que donin suport al projecte de pressupostos. "No podem acceptar que els pressupostos quedin bloquejats i passar a una pròrroga", ha reblat Pacheco.

Augment salarial per combatre la inflació

Pacheco ha fet aquestes declaracions abans de la trobada amb delegats sindicals de CCOO a les comarques gironines, que s'ha fet aquest dimecres al matí a l'auditori de Girona. En aquesta roda de premsa prèvia a la trobada també hi ha assistit el secretari general del sindicat a l'Estat, Unai Sordo, qui ha apostat perquè les empreses espanyoles augmentin els salaris per combatre la crisi de preus.

El secretari general lamenta que el posicionament de la CEOE en contra d'aquesta pujada no és només "una mostra d'avarícia empresarial", sinó que podria portar a l'economia espanyola a la recessió. Segons Sordo, actualment l'Estat no hauria d'entrar en recessió a curt termini, però cal que s'apliqui "una redistribució salarial" perquè les classes populars puguin pagar l'augment de preus dels productes.

Per fer-ho, des de CCOO són conscients que "no tots els sectors" poden garantir un augment de sous equivalent a la inflació. Per això la proposta del sindicat és una "escalada raonable" i progressiva del 4,5% aquest any, un 3,5% el 2023 i un 2,5% el 2024.

En aquest sentit, Unai Sordo ha avisat que si les empreses no apugen els sous, CCOO impulsarà mobilitzacions sectorials per aconseguir-ho. El secretari general ha descartat una vaga general, de moment, perquè considera que les mobilitzacions sectorials tenen un efecte "més directe" en les negociacions dels convenis col·lectius -on es pacten les pujades salarials-. A més, Unai Sordo ha recordat les millores en les pensions i les condicions laborals dels funcionaris pactades amb l'Estat i per això no creu que la vaga general sigui l'estratègia sindical a seguir properament.

La pujada de l'SMI, beneficiosa

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha remarcat els beneficis que ha aportat l'augment de l'SMI per a l'economia espanyola. Si bé ha recordat que alguns informes apunten que la pujada del Salari Mínim Interprofessional podria haver evitat la creació de 20.000 llocs de treball nous, Sordo creu que els beneficis són majors. El líder de CCOO ha assegurat que l'augment de poder adquisitiu que implicava la pujada de l'SMI als 1.000 euros mensuals per a 2.000.000 de persones és "consum en vena" i això s'ha traduït en més llocs de treball.

Per això Sordo creu que està "empíricament provat" que l'economia espanyola podia suportar la pujada salarial i creu que un segon augment fins als 1.100 euros "tindria el mateix efecte". Per això ha animat al govern espanyol a desencallar aquest punt i permetre que els treballadors "més precaritzats" comptin amb més poder adquisitiu en una situació d'inflació com l'actual.