Extreballadors de Rosa dels Vents han portat a judici l'empresa per l'acomiadament de deu membres del sindicat COS. Segons han explicat en un comunicat els treballadors, la demanda col·lectiva té per objectiu declarar la nul·litat dels acomiadaments que, tal com defensen, es van produir després que COS iniciés una negociació amb l'empresa el setembre del 2021 per exigir, entre d'altres, la remuneració de les formacions o el cobrament de les hores extra. Per la seva part, Rosa dels Vents ha argumentat que els contractes van finalitzar perquè no complien amb els requisits de "seguretat i qualitat". El judici tindrà lloc aquest pròxim dijous a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, segons ha informat també el sindicat COS.

Per la part dels treballadors, els demandants són nou dels deu acomiadats, tots els quals treballaven a la base nàutica de la companyia a la Gola del Ter. Al seu torn, Rosa dels Vents ha exposat que van ser acomiadats "un nombre reduït" dels entre 20 i 25 que l'empresa diu que treballen a la base nàutica. La companyia ha argumentat que van finalitzar els contractes perquè les persones "no complien amb els requisits contractuals de Seguretat i Qualitat". Uns requisits que, segons assegura l'empresa, són "imprescindibles per garantir la seguretat de tots els nens" que utilitzen la base nàutica. Això no obstant, el sindicat ha explicat que, a partir del març del 2022, els membres del sindicat van començar a rebre la mateixa carta d'acomiadament, en què l'empresa justificava l'acomiadament dient que no s'havien complert els objectius de la temporada. D'altra banda, Rosa dels Vents ha reivindicat que "no té cap conflicte laboral amb el sindicat legalment constituït en un dels seus centres de treball", i que ambdues parts col·laboren "activament i amb normalitat".