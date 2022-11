KMPG i la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la UdG elaboren cada any l'estudi Girona 100 SA, que analitza els comptes de les cent primeres companyies gironines amb més volum de facturació a partir de les dades dipositades en el registre mercantil. Així mateix, fan una anàlisi qualitatiu de la situació actual i de les tendències a partir de trobades amb directius d'aquestes companyies.

L'estudi contempla dades agregades de les empreses, i no dona detalls de cada una d'elles. No obstant això, Transgourmet Ibérica (antiga GM Food, i abans Miquel Alimentació Grup) continua essent la més gran de Girona. Amb seu a Vilamalla, aquesta companyia dedicada la distribució alimentària va facturar 1.030 milions d'euros l'any 2020 segons dades facilitades per la pròpia empresa.

A continuació es presenten, distribuïdes per sectors i per ordre alfabètic, les societats incloses en el col·lectiu de les cent primeres empreses de Girona

1.Agricultura, ramaderia, pesca i extractives (sector primari)

Esporc, SA

Miquel Avícola, SA

Ramaderia Roca, SL

Selección Batallé, SA

2.Fabricació de productes alimentaris, excepte càrnies

FritRavich, SL

Haribo España, SA

Induxtria de Suministros de Llorella, SA

Lactia Agroalientaria, SL

Liquats Vegetals, SA

Panificadora Ampuriabrava, SL

Rousselot Gelatin, SL

T500 Puratos, SA

3.Indústria càrnia

Artigas Alimentària, SA

Boadas 1880, SA

Càrnica Batallé, SL

Càrniques Celrà, SL

Càrniques de Juià, SA

Coopecarn Girona, SL

Embutidos Caseros Collell, SL

Embutidos Monter, SL

Escorxador Frigorífic Reixach, SL

Esteban Espuña, SA

Euromet Agrofood, SA

Frecarn, SL

Frigoríficos Costa Brava, SA

Frigoríficos Unidos, SA

Noel Alimentaria, SA

Olot Meat, SA

ROCA 1927, SA

Sant Dalmau, SA

4.Altres indústries manufacturades

Acebesa Aislantes Conductores Esmaltados y Barnices, SA

Anglès Tèxtil, SA

Arconvert, SA

Comexi Group Indústries, SA

Envasos Plásticos del Ter, SA

Espa 2025, SL

Perrallats Armangué. SA

Fluvitex, SL

Gurit Balsa, SL

Huurree Ibérica, SA

Inoxpa, SA

Júlia Group Fourniture Solutions, SL

Kingspan Insulationa, SA

Laboratorios Hipra, SA

LC Paper 1881, SA

Papeleria de Sarrià, SL

Pieles y Cueros Palomeras Gambús, SA

Retal Iberia, SLU

Roberlo, SA

Sacopa, SA

Selvafil, SA

Soler & Palau Industries, SL

Tavil.Indebe, SA

Tesca Spain Barcelona, SLU

Trety, SA

Zoetis Manufacturing & Research Spain, SL

5.Altres serveis i construcció

Arena Tour, SL

Construcciones Rubau, SA

Eurofirms ETT, SL

Marlex People ETT, SL

Panini España, SA

PGA Golf de Caldas, SA

Som Energia, SCCL

Transportes Calsina y Carré, SL

6.Distribució d'alimentació, begudes i tabac

Abanescu, SL

Begudes i Marketing, SL

Comerbal, SA

Frigorífics Ros, SL

Friolisa, SA

General Markets Food Iberica, SA

General Markets Food Services, SL

Grup Unexporc, SA

Iberdigest, SL

Minio, SL

Miservi de Supermercats, SL

Valvi Alimentació i Serveis, SL

Vent de France la Tramuntana, SA

Vins i Licors Gra, SA

7. Venda i reparació de vehicles de motor

AD Bosch Recanvis

AD Parts, SL

Autopodium, SA

Establecimientos Coll, SA

Garatge Andreu, SA

Garatge Plana, SA

Oliva Motor Girona, SLU

8.Altres comerços