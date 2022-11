Iflex: la companyia d'Ullà que prepara la seva sortida a borsa

Iflex Flexible Packaging, amb seu a Ullà i dedicada a la impresió d’embalatges flexibles amb la tècnica de buitgravat per a diferents sectors, prepara la seva sortida a borsa per al primer trimestre de 2026. La companyia fundada espera així finançar el seu creixement, que passa per incrementar el volum de negoci provinent de les exportacions.

Segons ha avançat el diari econòmic Expansión i va confirmar la companyia, Iflex Flexible Packaging cotitzarà al BME Grouth, un mercat orientat a pimes de capitalització reduïda que busquen expandir-se. Abans de la sortida a borsa, la companyia controlada per la família Puig prepara una ampliació de capital de 3 milions d’euros, per donar entrada a un grup d’inversors. Qui ja s’ha incorporat a la companyia com a socis són Sergi Audivert i Miquel Àngel Bonachera, fundadors d’AB Biotics una biotecnològica que ja va cotitzar al BME Grouth. Bonachera i Audivert, que seran consellers d’Iflex, tenen previst acudir a la col·locació prèvia.

Tot i l’entrada de nou capital i la sortida a borsa, la família Puig seguirà controlant al voltant del 80% de les accions d’Iflex, segons ha confirmat Pere Puig Oliveras, conseller delegat de la firma i representant de la segona generació de la família propietària.

EVOLUCIÓ DEL NEGOCI La companyia va obtenir l’any 2021 una xifra de negoci de 9,2 milions d’euros i un benefici de 61.645 euros. En els primers deu mesos de 2022, el volum de negoci ja supera els 12 milions d'euros. Amb 75 treballadors, el 22% de les vendes arriben de l’exportació.

La companyia baixempordanesa compta en l’actualitat amb una valoració de 12 milions d’euros. Un cop completada l’ampliació de capital, començarà a cotitzar amb una capitalització de 15 milions d’euros.

Amb la sortida a borsa, Iflex espera obtenir recursos per finançar el seu creixement, sobretot en els mercats exteriors. L’any passat, només el 22% dels 9,2 milions d’euros de facturació van provenir de les exportacions, sobretot a Europa i el nord d’Àfrica.

A més a més, Iflex acaba d’aquirir una nau a Ullà en el polígon on té la seu per ampliar la seva capacitat de producció. Actualment, l’empresa compta amb 6.000 metres quadrats d’instal·lacions al municipi.

La història de la companyia

Fundada l’any 1986, en els seus orígens, l’empresa es dedicava sobretot a la fabricació de cilindres de buit gravat que es venien a indústries gràfiques que imprimien l’embalatge flexible per als clients finals.

Al cap d’uns anys, el mercat va canviar de forma radical ja que la majoria de clients de la companyia van ser comprats per una multinacional, que va estandaritzar el procés triant un únic gravador per a tots elspaïsos d’Europa on operava. Això va deixar la companyia tocada, que es va reinventar evolucionant cap a la impressió d’emabalatges flexibles, deixant de fabricar cilindres per a altres empreses.

Avui, entre els seus clients compta amb empreses de gran consum, sobretot alimentàries, però també del sector farmacèutic i cosmètic.