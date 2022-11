La presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineus de Girona (ATA), Esther Torrent, ha assegurat que «valorem bastant positivament la proposta que ha fet l’Ajuntament de Girona» per fixar un topall màxim del 15% de pisos turístics respecte dels habitatges totals de cada barri o sector de la ciutat.

Torrent considera que un 15% «és una dada prou flexible» i recorda que altres municipis de les comarques gironines «ja tenen límits molt més restrictius que aquest». Tanmateix, ha admès que «des del sector, evidentment, que ens posin restriccions no és una cosa que ens agradi».

En el desè Simposi de l’ATA, la presidenta de l’associació ha exposat, durant la seva intervenció davant els mitjans, que dins d’aquest topall màxim cal que «es vigili que aquest 15% estigui fent realment l’activitat, perquè hi ha apartaments que tenen la llicència, però no l’estan utilitzant».

El segell d’excel·lència

D’altra banda, aquest dijous s'ha presentat durant la jornada el primer segell d’excel·lència d’empreses gestores d’habitatges turístics, un projecte que es va impulsar des de l’ATA i que s’està preparant conjuntament amb la Federació Catalana d’Apartaments Turístics (Federatur), la Universitat de Girona i la Generalitat. Segons detalla l’ATA, es tracta del primer segell d’aquestes característiques que s’impulsa a tot Europa.

La iniciativa s’emmarca en la lluita del sector per erradicar els habitatges turístics il·legals i es considera «molt important» per avançar en la professionalització i en la millora de la qualitat del sector. «Volem premiar i donar visibilitat en positiu a les empreses que fan bé les coses», ha afirmat Torrent.

La responsable de l’Àrea de Coneixement, Qualitat i Competitivitat Turística de la Direcció General de Turisme, Mercè Escrichs, ha explicat que aquesta certificació servirà per donar «la màxima visibilitat» a les empreses que treballin des del rigor i la qualitat i, per tant, que tinguin un tret diferenciador. També serà un termòmetre de l’estat de cada una de les empreses que s’hi adhereixin, ja que en detectarà els punts forts i febles per millorar-ne la competitivitat. El segell estarà operatiu durant el primer trimestre del 2023.