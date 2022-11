Bio Bosch Orgànic de Sant Pere Pescador va rebre dijous el premi a la poma més crocant, que va entregar Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) en la VI edició del Premi Internacional a les Millors pomes de la varietat Golden. Segons detallen des de JARC, per a Joan Bosch, el titular de l’explotació, «representa un gran orgull que les seves pomes ecològiques estiguin al nivell de les millors pomes convencionals». Expliquen que Bosch ho interpreta com un reconeixement a la feina i la constància, que ratifica la seva línia de treball, que evita tota mena de fertilitzants o fitosanitaris químics. Sergi Balué, el cap de la sectorial de la fruita dolça de JARC va destacar la importància de premis com aquest «per posar en valor la fruita que produïm a Catalunya, el consum de quilòmetre 0 és compromís amb el medi ambient i amb el territori». També va valorar que la «bona feina dels fructiculors» s’ha de veure reflectida «en el preu que perceben els productors».