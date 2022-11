La tèxtil Nysltar de Blanes ha aturat la producció de fil arran de l'encariment de l'energia. El principal accionista de l'empresa, Alfons Cirera, sosté que s'hi ha vist obligat després d'haver d'afrontar 2,2 milions d'euros de sobrecostos amb les factures, i que a partir d'ara acumularà comandes abans de tornar a engegar maquinària. Explica que la intenció és reprendre la producció de fil especialitzat la setmana vinent. El comitè d'empresa, però, no ho veu així. Els sindicats recorden que el 90% de la plantilla està immersa en un ERO temporal, que s'acaba el 31 de desembre, i temen que aquest sigui el primer pas cap a un tancament encobert. Els sindicats ja han anunciat que tenen intenció de mobilitzar-se.

La direcció de Nylstar va comunicar a la plantilla la decisió d'aturar l'activitat mitjançant un correu electrònic, que va enviar aquest dimarts passat. Al mail, s'hi deia literalment que, un cop s'enllestissin "les comandes planificades", i d'acord amb els plans "d'eficiència productiva", la fàbrica s'aturaria i la maquinària no s'engegaria fins que "no s'acumulin les comandes suficients per planificar una marxa continuada".

El comitè d'empresa, format pels sindicats CCOO, UGT i DOMUM, subratlla que els treballadors viuen l'aturada "amb gran preocupació". Una situació que s'ha agreujat després de saber que part de la producció de fil que s'havia fet s'enviarà a Polònia (a una antiga planta del grup Nylstar, ara propietat d'Antex) perquè s'acabi d'enllestir allà.

El president del comitè, Xavier Cherino, explica que els sindicats temen que això sigui l'inici d'un tancament encobert. Perquè en el cas d'aquest fil, allò que es farà a Polònia serà una part del procés de fabricació -l'estirat- que a Blanes també es pot dur a terme. "Creiem que volen externalitzar aquesta etapa de la manufacturació, per portar-la cap allà i treure activitat a la fàbrica", diu Cherino.

El president explica que, després d'haver aturat la maquinària, ara a la planta de Nylstar hi ha activitat mínima. "S'està empaquetant aquest fil i acabant de fer feines molt puntuals; però la setmana vinent, tot estarà aturat", critica Xavier Cherino.

El 90%, en ERO temporal

Els sindicats critiquen, a més, que des de principis d'any el 90% de la plantilla (formada per 83 persones) està immersa en un expedient de regulació temporal. L'ERO, que s'allarga fins al 31 de desembre, comporta que a hores d'ara la gran majoria dels treballadors s'estiguin a casa.

El comitè creu que l'aturada de producció podria ser "un frau" amb l'aplicació de l'ERO temporal, perquè s'estarien derivant "feines productives pròpies de Nylstar" cap a d'altres empreses. I mentrestant, la fàbrica de Blanes "manté en ERO els treballadors de la secció d'acabats, fent que l'administració assumeixi els seus salaris".

Durant l'assemblea d'avui, a més de decidir fer pública la situació que viu la companyia, els treballadors també han decidit emprendre accions de protesta. Entre d'altres, estudien concentrar-se davant la fàbrica en el moment en què les bobines de fil surtin cap a Polònia.

"Produccions esgraonades"

El principal accionista de Nylstar, Alfons Cirera, explica que s'ha vist forçat a aturar l'activitat arran de l'encariment dels preus de l'energia. Diu que, durant aquest any, ha hagut d'assumir un sobrecost de les factures de llum i gas de 2,2 milions d'euros, cosa que l'ha portat a haver de redirigir l'estratègia de producció.

Cirera concreta que Nysltar tan sols produeix fils especialitzats i amb alt valor afegit. En sol fer unes 70 tones mensuals. Però que el sobrecost que ha d'assumir amb les factures d'energia l'ha portat a aplicar un pla d'eficiència, que passa per "acumular comandes" i dur a terme "produccions de fil esgraonades".

"En la situació actual, no podem tenir la fàbrica funcionant al 30%, per exemple; per això, acumularem comandes per poder engegar la maquinària al 100% i capejar la situació", concreta. Alfons Cirera explica que, de fet, l'objectiu és reprendre producció dijous de la setmana vinent i nega que, en cap cas, l'enviament de fil cap a Polònia suposi tancar part del procés productiu. Segons concreta el principal accionista, es tracta d'una comanda que ha fet "un client més".