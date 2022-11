La plataforma de criptomonedes FTX s'ha declarat en fallida en un comunicat a Twitter aquest divendres. Després de dies immersa en una crisi de liquiditat provocada per la retirada massiva de fons per part dels seus clients, l'empresa amb seu a les Bahames ha decidit acollir-se a la llei concursal dels Estats Units, coneguda com a 'capítol 11', en un gest per intentar salvar els actius disponibles de la companyia. La decisió implica que FTX, Alameda Research i unes 130 filials del grup s'acolliran a la legislació concursal dels EUA. Poc després de l'anunci, el valor del bitcoin al mercat ha caigut prop d'un 6% fins als 16.000 euros, un 70% menys que a finals del 2021 any quan va assolir el rècord de 69.000 euros.

En el mateix comunicat, FTX ha informat que Sam Bankman-Fried ha renunciat com a conseller delegat de l'empresa. Segons FTX, el lideratge de la companyia l'assumirà John J. Ray III. "L'alliberament immediat del capítol 11 és apropiat per bindar al Grup FTX l'oportunitat d'avaluar la situació i desenvolupar un procés per maximitzar la recuperació per a les parts interessades", ha expressat Ray. Així mateix, Ray ha assegurat que la companyia dirigirà la situació amb "diligència i transparència", i ha demanat a les parts perjudicades que entenguin "que els esdeveniments s'han produït ràpidament" i que el nou equip s'ha incorporat "recentment".