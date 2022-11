El Black Friday la campanya de Nadal a Girona generaran 15.500 llocs de treball

La campanya de Nadal i Black Friday generaran entre novembre i gener al voltant de 15.500 llocs de treball a les comarques gironines, segons les previsions del grup de recursos humans Adecco. Aquesta xifra suposa un increment de sis punts respecte a l’any passat.

A Catalunya, durant aquest mesos es generaran gairebé 171.500 llocs de feina nous, la qual cosa suposa l’augment del 9% respecte al 2021, el més moderat dels últims anys. Catalunya és la segona autonomia on més ocupació es generarà, només per darrere de la Comunitat Valenciana. Aquest moderat creixement, ha explicat Adecco, està condicionat pel desproveïment de matèries primeres, l’encariment de preus i la invasió russa a Ucraïna i les seves conseqüències sobre el preu de l’energia i certes matèries primeres, que poden frenar el consum de les llars.

Barcelona serà, amb diferència, la província catalana on més contractes se signaran, gairebé 129.000, amb un increment esperat d’un 10% respecte a la campanya anterior. A continuació, a Tarragona es registraran prop de 21.900 contractacions (8% més). Girona serà la tercera provincia catalana on es crearan més llocs de feina nous i, finament, a Lleida es preveu que es generin al voltant de 5.200 (un 7% més).Dels prop d’1,1 milions de contractes que es preveu que realitzi el sector a tot Espanya, un 20% seran fixos-discontinus, mentre que la resta serà per circumstàncies de la producció.