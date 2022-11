La caiguda del consum desinfla les previsions de vendes del Black Friday

Queda menys de dues setmanes perquè el Black Friday iniciï la temporada més esperada pel sector del consum, però aquest any no es preveuen bons resultats com en anys anteriors. De fet, el volum de vendes previ a la pandèmia encara no s’ha recuperat. L’associació que engloba les grans empreses de distribució, Anged, sosté que les vendes es mantindran 4 punts per sota dels nivells prepandèmics. El mercat laboral també en pateix les conseqüències. La contractació de personal per a aquesta campanya es reduirà un 17,3% respecte l’any anterior, segons les últimes dades de Randstad. Si es compleixen els mals auguris, la despesa mitjana dels espanyols es podria reduir aquest 25 de novembre un 44% dels 242 euros gastats el 2019 a 160 euros, segons estimacions de Milanuncios. La inflació, la incertesa econòmica i l’impacte de la crisi energètica són els culpables principals de la contracció de la capacitat de compra de les llars i, per tant, del consum.

«En aquest escenari descartem que hi hagi promocions i descomptes agressius per al Black Friday», afirma el president de la Confederació Espanyola del Comerç, Rafael Torres, «perquè els comerciants ja van molt al límit». Es refereix a la pujada de costos estructurals o fixos, en què s’emmarquen els costos energètics i els lloguers dels locals i l’increment de costos de producció dels productes. Els comerços s’han preparat davant de la caiguda de vendes i «no han adquirit grans estocs als quals hagin de donar sortida», sinó que cada empresa, en funció del sector, limitarà els descomptes a determinats productes. El primer senyal d’alarma prové de la feina. Per primer cop, el Black Friday no comportarà una contractació massiva. Segons les últimes dades recollides per Randstad, la campanya del 2022 generarà al voltant de 33.380 contractacions als sectors de logística i comerç. Això suposa una reducció del 17,3% respecte l’any anterior. «Si continua l’actual escenari d’incertesa, aquesta tendència es podrà repetir al Nadal», assenyala el director de Randstad Research, Valentín Bote, i els sectors més afectats serien l’hostaleria, el comerç i la logística, aquells que depenen més de l’ocupació temporal. «Fruit del descens del consum», manifesta el director comercial d’Adecco Staffing, Juan Francisco Rodríguez, «hi haurà una certa desacceleració a l’època nadalenca, sobretot respecte el 2019». La logística, el gran termòmetre del Black Friday, també ha refredat les previsions respecte el comerç electrònic. En paraules del president de la patronal UNO, Francisco Aranda, el sector espera gestionar prop de 100,3 milions d’enviaments, «una xifra més moderada que la registrada l’any passat», quan es van gestionar un total de 106 milions de paquets, a causa dels problemes econòmics que afronta Espanya durant l’últim any. «La logística és un dels models més afectats», assegura Rodríguez. Segons les dades de Randstad, la contractació en logística baixarà un 17,7% respecte la campanya de l’any anterior i un 16,6% en el cas del comerç. Costos inassumibles La contracció del consum ve provocada per la reducció de la capacitat de compra de les persones i per la caiguda de la confiança del consumidor, que ha vist com l’increment de costos dels productes impacta de ple a la butxaca. «Davant la caiguda de la capacitat de compra, la despesa de les persones consumidores s’està dirigint principalment a sectors de primera necessitat, com pot ser l’alimentació, i no tant a d’altres, com a la moda», desgrana Torres. Per tant, els comerços dedicats a complements, sabates o moda són els que més noten aquest descens del consum. «El sector de l’alimentació està fent ajustaments», declaren des d’Anged, «té una preferència més gran per les promocions i està en un procés de substitució de productes de més valor per altres de marca blanca». En general, moltes decisions de compra s’ajornen, tot i que depèn de les categories dels productes. Un dels sectors més afectats és el de l’automoció. Tot i les expectatives pessimistes, encara es manté l’esperança de cara al Nadal. «Les empreses faran el possible per estimular el consum i recuperar l’estat d’ànim previ a la pandèmia», diuen des d’Anged.