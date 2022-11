Els preus de la carn en el sector boví

Tornen els repunts generalitzats en els preus de les canals de boví, tant per als mascles com per a les femelles, sostinguts per una escassa oferta que es manté per sota de la demanda. I és que, segons indiquen fonts de la Llotja de l’Ebre, la raó principal d’aquesta pujada és la falta d’oferta, que continua baixant jornada rere jornada, tant en nombre d’animals com en pes. La demanda es manté sense canvis, amb un mercat intern amb els taulells amb poc moviment i unes vendes a Europa tranquil·les, però amb unes càrregues al port que es van animant, tant en mascles com en femelles.

En aquesta llotja, la de l’Ebre, els preus se situen un 20,7% més elevats que fa un any en el cas dels anyells i un +17,3% en les vedelles. Fonts del sector estimen que aquesta tendència alcista es mantindrà les properes setmanes, ja que els sacrificis s’estan avançant i no hi ha animals passats de pes. Les sortides via vaixell d’animals engreixats es dirigeixen principalment a l’Aràbia i a Egipte (animals a mig engreix), cosa que fa que el dèficit futur sigui més gran. El mercat de la carn segueix sota una enorme debilitat, amb unes vendes al mercat nacional molt ajustades i centrades gairebé exclusivament en els especejaments més econòmics. Les exportacions d’animals vius es mantenen actives, mentre que les de canals als mercats europeus van trobant cada cop més competència i dificultats pels alts preus als quals se situen.